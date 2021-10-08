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17:46 (мск), источник: ТАСС

Медведчуку предъявили новое обвинение в госизмене

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Украинские правоохранительные органы предъявили новые обвинения главе политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутату Верховной рады Виктору Медведчуку. Об этом в пятницу на брифинге сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня мы сообщили о подозрении [предъявили обвинение] народному депутату Виктору Медведчуку за госизмену и содействие деятельности террористических организаций», — сообщила она.

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Обвинения, по ее словам, касаются предполагаемой причастности Медведчука к «схеме поставки» угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2014—2015 годах. «Следователи ГБР (Госбюро расследований Украины) совместно с сотрудниками СБУ (Служба безопасности Украины) под процессуальным руководством Офиса генпрокуратуры установили причастность народного депутата Украины к реализации преступной схемы поставки угольной продукции с временно оккупированных территорий Украины имеются в виду Донецкая и Луганская народные республики]. Период, охватывающий эти действия, — конец 2014 — начало 2015 года. Сумма, потраченная государственными украинскими предприятиями, составляет более 200 млн гривен (около 7,6 млн долларов)», — уточнила Венедиктова на своей странице в Facebook.

В свою очередь глава СБУ Иван Баканов на брифинге утверждал, что схема якобы была разработана при участии России, чтобы «сорвать планы Украины по закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР». По его словам, «при посредничестве Медведчука состоялся сговор с украинскими чиновниками», в результате которого и «были организованы незаконные схемы для поставок угля с оккупированного Донбасса (Украина считает Донбасс оккупированным Россией — прим. ТАСС) на государственные предприятия Украины». Баканов указал, что поставка угля была организована также при участи бизнесмена Сергея Кузяры. Фамилии других предполагаемых участников названы не были.

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На брифинге была продемонстрирована аудиозапись якобы переговоров Медведчука с представителями российской власти, на которой обсуждаются детали организации поставок. По данным глав ведомств, в «схеме» принимало участие и прошлое руководство Украины.

Генпрокурор Украины заявила, что готова представить новое обвинение против Медведчука в суде. «Мы готовы идти в суд. Мы готовы выступать как прокуроры и представлять обвинение в суде», — сказала она в пятницу на брифинге в Киеве.

Прокуратура намерена просить суд избрать меру пресечения Медведчуку в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог в размере 1 млрд гривен (около $38 млн). «Прокуратура пойдет с ходатайством о содержании под стражей или залоге в 1 млрд гривен», — сказала она на брифинге в Киеве.

Предыдущие обвинения против Медведчука

Сотрудники правоохранительных органов Украины 11 мая провели обыски в доме политика и офисе ОПЗЖ. Позже ему предъявили обвинения по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны». Максимальное наказание по первой статье — тюремное заключение на срок до 15 лет, по второй — до пожизненного лишения свободы.

Сам депутат назвал обвинения политически мотивированными и бездоказательными. Печерский районный суд Киева 13 мая отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, который продлевался уже несколько раз. 2 сентября Печерский районный суд Киева продлил Медведчуку срок круглосуточного домашнего ареста еще на два месяца.

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