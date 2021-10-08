Медведчуку предъявили новое обвинение в госизмене

«Сегодня мы сообщили о подозрении [предъявили обвинение] народному депутату Виктору Медведчуку за госизмену и содействие деятельности террористических организаций», — сообщила она.
Обвинения, по ее словам, касаются предполагаемой причастности Медведчука к «схеме поставки» угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2014—2015 годах. «Следователи ГБР (Госбюро расследований Украины) совместно с сотрудниками СБУ (Служба безопасности Украины) под процессуальным руководством Офиса генпрокуратуры установили причастность народного депутата Украины к реализации преступной схемы поставки угольной продукции с временно оккупированных территорий Украины имеются в виду Донецкая и Луганская народные республики]. Период, охватывающий эти действия, — конец 2014 — начало 2015 года. Сумма, потраченная государственными украинскими предприятиями, составляет более 200 млн гривен (около 7,6 млн долларов)», — уточнила Венедиктова на своей странице в Facebook.
В свою очередь глава СБУ Иван Баканов на брифинге утверждал, что схема якобы была разработана при участии России, чтобы «сорвать планы Украины по закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР». По его словам, «при посредничестве Медведчука состоялся сговор с украинскими чиновниками», в результате которого и «были организованы незаконные схемы для поставок угля с оккупированного Донбасса (Украина считает Донбасс оккупированным Россией — прим. ТАСС) на государственные предприятия Украины». Баканов указал, что поставка угля была организована также при участи бизнесмена Сергея Кузяры. Фамилии других предполагаемых участников названы не были.
На брифинге была продемонстрирована аудиозапись якобы переговоров Медведчука с представителями российской власти, на которой обсуждаются детали организации поставок. По данным глав ведомств, в «схеме» принимало участие и прошлое руководство Украины.
Генпрокурор Украины заявила, что готова представить новое обвинение против Медведчука в суде. «Мы готовы идти в суд. Мы готовы выступать как прокуроры и представлять обвинение в суде», — сказала она в пятницу на брифинге в Киеве.
Прокуратура намерена просить суд избрать меру пресечения Медведчуку в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог в размере 1 млрд гривен (около $38 млн). «Прокуратура пойдет с ходатайством о содержании под стражей или залоге в 1 млрд гривен», — сказала она на брифинге в Киеве.
Предыдущие обвинения против Медведчука
Сотрудники правоохранительных органов Украины 11 мая провели обыски в доме политика и офисе ОПЗЖ. Позже ему предъявили обвинения по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны». Максимальное наказание по первой статье — тюремное заключение на срок до 15 лет, по второй — до пожизненного лишения свободы.
Сам депутат назвал обвинения политически мотивированными и бездоказательными. Печерский районный суд Киева 13 мая отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, который продлевался уже несколько раз. 2 сентября Печерский районный суд Киева продлил Медведчуку срок круглосуточного домашнего ареста еще на два месяца.