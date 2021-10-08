Бывший вице-президент ГК «ПИК» Лефель арестован на два месяца

«Постановлением Тверского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Александра Лефеля меры пресечения в виде заключения под стражу до 7 декабря», — сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Ранее следователи задержали в Москве бывшего вице-президента группы компаний «ПИК», директора по развитию регионов ПАО «ГК Самолет» Александра Лефеля в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Как сообщали ТАСС в ГК «ПИК», компания инициировала разбирательство против своего бывшего топ-менеджера. В пресс-службе компании также уточнили, что Лефель был уволен из «ПИК» более двух лет назад, в апреле 2019 года. Группа компаний «ПИК» признана следствием потерпевшей стороной по делу Лефеля. Как рассказали ТАСС в пресс-службе «ПИК», ему вменяются два эпизода мошенничества, а сама компания оказывает полное содействие следствию. В свою очередь в пресс-службе девелопера «Самолет» ТАСС сообщили, что он устроился в компанию только в 2021 году.