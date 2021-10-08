МИД обвинил дипломатов США в краже рюкзака и потребовал снять иммунитет

«В случае отказа от снятия иммунитета указанные лица должны незамедлительно покинуть территорию России», — добавили в МИДе.
РБК направил запрос в МИД России и американское посольство в Москве.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил, что подозреваемые украли у мужчины в кафе на улице Сретенке рюкзак с его личными вещами.
Сумма ущерба составила 15 тыс. руб., пострадавший написал заявление в полицию. Возбуждено дело по ч. 2. ст. 158 УК («Кража»).
Полиция допросила свидетелей, изучила камеры наблюдения и установила личности подозреваемых. Ими оказались административно-технические сотрудники посольства США в Москве — военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет.
В МВД уточнили, что привлечь подозреваемых к ответственности мешает их дипломатический иммунитет.
Источники «Интерфакса» и ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что инцидент произошел в ночь с 17 на 18 сентября в баре.
Рюкзак украли у детского психолога, как отметил собеседник «Интерфакса», американцы из посольства в это время были пьяны.
Весной издания France Bleu и 20 minutes сообщили, что французская полиция подозревает 40-летнего сотрудника российского консульства в Страсбурге в краже и последующей продаже электрических велосипедов. По информации изданий, он продал более 300 велосипедов через местный сайт Leboncoin. Общая стоимость украденного составила примерно €100 тыс. (более 8 млн руб.).
Своего электрического велосипеда лишился в том числе муниципальный советник Страсбурга Ален Фонтанель. Политик оставил его рядом с французским представительством Совета Европы и в следующий раз увидел в объявлении о продаже. Фонтанель договорился о покупке, с ним на встречу с продавцом пришла полиция и задержала торговца. Им оказался шофер российского консульства.
Российское представительство сообщило, что сотрудника генконсульства действительно задерживали и допрашивали, но обвинение ему не предъявили и никаких ограничений не наложили. После этого сотрудник законно покинул Францию «в связи с ухудшившимся состоянием здоровья», а обвинения против него в СМИ, по заявлению консульства, «бездоказательны».