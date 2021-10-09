Театр у телефона. Мошенники усложнили сценарий

Эксперты компании — международного разработчика антивирусных решений ESET рассказали «Ъ», что телефонные мошенники сменили тактику. Если раньше «служба безопасности банка» звонила один раз, то теперь злоумышленники устраивают аудиоспектакль — жертве последовательно звонят несколько человек, говорит аналитик ESET Станислав Жураковский.
Первым в новой схеме жертве звонит «помощник следователя», который говорит, что она — свидетель или пострадавший в крупном деле, где замешана преступная группа по мошенничеству с банковскими счетами.
После чего звонят якобы из финансовой организации и ЦБ, где подтверждают изложенную ранее информацию и предлагают защитить жертву и занести данные ее банковской карты в специальный реестр.
Если человек называет конфиденциальную информацию, с карты списывают деньги. При этом мошенники запрещают жертве звонить в банк под предлогом проведения спецоперации по поиску мошенников, уточняет директор по противодействию мошенничеству Bi.Zone Антон Окошкин. По его словам, последнее время этот сценарий применяется все чаще.
Власти уже несколько лет ведут борьбу с телефонным мошенничеством. Минцифры в прошлом году предлагало обязать операторов связи устанавливать системы противодействия телефонному мошенничеству. В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому номера, используемые на территории СИЗО или исправительного учреждения, должны блокироваться.
В Банке России подтвердили, что знакомы с описанной экспертами схемой: «Она используется несколько месяцев».
Во втором квартале ЦБ инициировал блокировку около 12 тыс. мошеннических номеров, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года, уточнили в пресс-службе.
По данным руководителя инфраструктуры Kaspersky Who Calls Дмитрия Швецова, доля звонков с подозрением на мошенничество в первом полугодии выросла почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В текущем году для убедительности злоумышленники начали использовать купленные сотовые номера региона, где и находится жертва, добавляет Станислав Жураковский: «Например, курский номер может вызвать подозрения у абонента из Москвы».
По данным «Вымпелкома», сейчас примерно каждый восьмой входящий звонок для абонента является нежелательным, а количество методов мошенничества с применением социального инжиниринга не уменьшается.
«Мы внедряем искусственный интеллект, чтобы быстрее идентифицировать потенциального мошенника», — отметили в компании.
В Tele2 подтвердили, что описанный экспертами сценарий сменил звонки из «службы безопасности» банков. «Обращения в нашу службу поддержки от клиентов, которые стали жертвами мошенников, сейчас немногочисленны», — заверили в операторе. Это связано с тем, что пользователи уже хорошо осведомлены о разных схемах злоумышленников, а кроме того, операторы и банки пополняют свои антифрод-инструменты, отмечают в компании.
В «МегаФоне» не получали жалоб на эту схему, рассказал директор по предотвращению мошенничеств оператора Сергей Хренов. По его словам, для выявления подобных звонков компания использует аналитические алгоритмы на основе больших данных. Также оператор блокирует потенциально мошеннические номера по спискам от ЦБ, добавил господин Хренов.
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