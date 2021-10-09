Закончено расследование уголовного дела о злоупотреблениях с «Морским стартом»

О том, что предварительное следствие по так называемому делу «Морского старта» закончено, «Ъ» сообщил адвокат Виталия Лопоты Вахтанг Федоров. Как отметил защитник, уже несколько недель он и его клиент, который является единственным обвиняемым, внимательно знакомятся с материалами следствия в рамках ст. 217 Уголовно-процессуального кодекса. «Следствие не ограничивает нас во времени», — подчеркнул господин Федоров, полагающий, что ознакомление займет еще несколько месяцев.
Всего в деле порядка 200 томов, большинство из которых составляет различная финансовая документация, связанная с покупкой акций иностранных компаний — прежних владельцев «Морского старта», расчетами с их кредиторами, покупкой оборудования и т. д.
Все эти операции, уверено следствие, проводились за счет средств, не предназначенных для подобных целей и без согласования этих расходов.
По данным «Ъ», сделки, которые легли в основу обвинения, оплачивались деньгами, выделенными лишь на погашение обязательств РКК «Энергия» в рамках этого проекта.
Действия господина Лопоты, который находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, квалифицированы главным следственным управлением СКР как злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК).
Ущерб от действий многолетнего главы РКК «Энергия» (господин Лопота возглавлял предприятие с 2007 по 2014 год) следствие оценивает в 9 млрд руб. Впрочем, с обвинением бывший гендиректор не согласен, полагая, что все его решения были в рамках закона, подчеркнул его защитник.
Как ранее уже сообщал «Ъ», расследованием махинаций при покупке «Морского старта» СКР занимается с 14 апреля 2014 года. В основу дела легли оперативные данные ФСБ и выводы проверки сделок и расчетов по ним, проведенные сотрудниками «Роскосмоса». Причем аудит госкорпорации, по данным «Ъ», также базируется на оперативных материалах чекистов.
За семь лет расследования сумма ущерба выросла с первоначальных 41 млн руб. до 9 млрд руб. Иск на такую сумму РКК «Энергия», признанная потерпевшей стороной, в рамках уголовного дела заявила к господину Лопоте. Для пожилого ученого она явно является неподъемной.
Впрочем, учитывая давность вменяемого преступления, у господина Лопоты есть шанс, что его уголовное преследование прекратят в суде за истечением срока давности. Однако это не избавит его от имущественных претензий.
Следует отметить, что проект «Морской старт», который создавался с участием РКК «Энергия», оказался полностью провальным.
Расчеты на то, что запуски с платформы морского базирования при помощи дешевых российско-украинских ракет «Зенит-3SL» резко снизят их себестоимость и привлекут к ним внимание в первую очередь телекоммуникационых компаний, не оправдались. Еще в 2009 году у оператора проекта, компании Sea Launch, долг достиг $1 млрд и она подала заявление о банкротстве. Однако в 2010 году РКК «Энергия» купила 95% акций оператора «Морского старта» через свою «дочку» Energia Overseas Ltd. Остальные акции распределились между другими участниками проекта — Boeing (3%) и Aker (2%).
Пуски возобновились в 2011 году, однако финансовая ситуация лучше не стала. Стоимость каждого запуска превышала $80 млн, а долги нового владельца составляли, по разным оценкам, от $300 млн до $500 млн. Ситуация осложнялась тем, что уже в 2014 году днепропетровскому «Южмашу», где изготовлялись носители, украинские власти запретили поставлять для проекта ракеты, а неудачное расположение (запуски проводились в экваториальных водах Тихого океана) не позволяло загружать платформу военными заказами.
В итоге при рентабельности проекта при шести запусках в год с платформы производилось не более одного-двух. Проект был законсервирован, а сама платформа доставлена в Россию, где ее новым владельцем стало подразделение S7. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обещал возобновить запуски с воды, однако пока этого не произошло.
Во время загрузки произошла ошибка.