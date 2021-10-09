14:50 (мск), источник: РБК
Шесть человек с российскими паспортами задержали в Турции за шпионаж
В Турции задержали шесть иностранных граждан, которых подозревают в шпионаже, передает телеканал Haberturk.
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По данным телеканала, операцию по задержанию проводили по двум адресам в Анталии и по трем адресам в Стамбуле. У задержанных изъяли три пистолета, один из которых был с глушителем и лазерным целеуказателем, а также патроны.
У задержанных также нашли документы. На фото видно, что один из паспортов, обнаруженных у подозреваемых, является российским.
Группа управления по борьбе с терроризмом Стамбула и Национальная разведывательная организация начали расследование.
РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Турции.
7 октября в Болгарии были задержаны три человека по подозрению в передаче конфиденциальных данных. Среди них 60-летний россиянин и двое граждан Литвы. Они были сотрудниками военного завода «Арсенал» в городе Казанлыке. Все трое ушли в неоплачиваемый отпуск, а затем не вернулись на работу. На заводе в это время обнаружили пропажу конфиденциальных документов.