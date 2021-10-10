Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Стал известен ежедневный заработок всех самозанятых россиян По данным экспертов, в теневом секторе экономики в той или иной степени остаются около 13 млн человек
Фоторепортажи
28Единый день голосования в России
10Венчание наследника династии Романовых в Санкт-Петербурге
09:48 (мск), источник: ТАСС

Легкий самолет L-410 упал в Татарстане

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Самолет L-410, принадлежащий аэроклубу, упал в городе Мензелинск в Татарстане, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Около 09:11 мск в Мензелинске произошло падение легкомоторного самолета L-410, принадлежащего аэроклубу. На борту было 20 человек, большинство из которых — парашютисты», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, в результате ЧП погибли 19 и пострадали три человека. «По предварительным данным, погибли 19 человек, трое пострадали. Сейчас работы на месте происшествия продолжаются», — сказал он. Позднее он уточнил, что из самолета извлекли живыми четырех человек.

Источник также добавил, что самолет упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба. Он пролетел чуть больше километра, фюзеляж судна при падении разрушился, при этом почти не пострадал хвост. Самолет эксплуатировался с 1987 года.

В региональном ГУ МЧС подтвердили факт крушения самолета.

«В 09:23 поступило сообщение о падении легкомоторного самолета около базы РЭС в городе Мензелинск. Информация предварительная, подразделения мензелинского пожарно-спасательного гарнизона следуют к месту вызова», — сказано в сообщении ведомства.

По уточненным данным МЧС, на борту самолета находились 23 человека. Семеро выживших были деблокированы из самолета.

K-410 «Турболет» (Let L-410) — чешский двухмоторный самолет. Он может принять на борт до 19 пассажиров.

 Связь работала до самого удара, последняя передача заканчивалась словами: "Прощайте. Погибаем"
После обыска бывшая чиновница скрылась в неизвестном направлении
Трамп упрекнул Байдена в потворстве Китаю и России
В ЕС нашли способ обойти ограничения для «Северного потока-2»
Ливан погрузился во мрак. Во всей стране нет света
В Приморье фотоловушки «поймали» леопардов на фоне золотого леса
Словацкие СМИ: Сборная России еще никогда не была такой слабой
Криштиану Роналду установил сразу три мировых рекорда за матч
Здоровье
Онкологи назвали опасность употребления мяса курицы и индейки И подтвердили вред употребления красного мяса.
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Горячие темы на Авто
Владимиру Владимировичу 69! С днем рождения! 430
"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку? За дверью бессмысленно все, особенно — возглас счастья. Только в уборную — и сразу же возвращайся." говорят ,что Бродский. 242
Чтобы не завершать прекрасный день навязываемой любителями гомосятиной 215
Нобелевский лауреат мира Дмитрий Муратов 182
Кино
13-летняя дочь Барановской и Аршавина пришла в «Новые танцы» Яна Аршавина выступила перед Егором Кридом, Мигелем и Егором Дружининым
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 704
Девятилетняя студентка 641
Картинки 451
Такое поведение норма или намеренное оскорбление? 447
Леди
Как выживает 17-летняя россиянка, которая не может дышать (фото) В мечтах – поступить учиться на экономиста или бухгалтера, но муковисцидоз постепенно разрушает ее органы дыхания и пищеварения.
Дом
Как выглядит легендарный дом актера Тони Кертиса (фото)
6 действенных способов очистить диван от пятен еды
Стало известно, какие кухни войдут в моду в 2022 году
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь