09:48 (мск), источник: ТАСС
Легкий самолет L-410 упал в Татарстане
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Самолет L-410, принадлежащий аэроклубу, упал в городе Мензелинск в Татарстане, сообщили ТАСС в экстренных службах.
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«Около 09:11 мск в Мензелинске произошло падение легкомоторного самолета L-410, принадлежащего аэроклубу. На борту было 20 человек, большинство из которых — парашютисты», — сказал собеседник агентства.
По словам источника, в результате ЧП погибли 19 и пострадали три человека. «По предварительным данным, погибли 19 человек, трое пострадали. Сейчас работы на месте происшествия продолжаются», — сказал он. Позднее он уточнил, что из самолета извлекли живыми четырех человек.
Источник также добавил, что самолет упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба. Он пролетел чуть больше километра, фюзеляж судна при падении разрушился, при этом почти не пострадал хвост. Самолет эксплуатировался с 1987 года.
В региональном ГУ МЧС подтвердили факт крушения самолета.
«В 09:23 поступило сообщение о падении легкомоторного самолета около базы РЭС в городе Мензелинск. Информация предварительная, подразделения мензелинского пожарно-спасательного гарнизона следуют к месту вызова», — сказано в сообщении ведомства.
K-410 «Турболет» (Let L-410) — чешский двухмоторный самолет. Он может принять на борт до 19 пассажиров.