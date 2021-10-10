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11:23 (мск), источник: Известия

МЧС сообщило о 15 погибших при падении самолета L-410 в Татарстане

В результате крушения легкомоторного самолета L-410 в Мензелинске республики Татарстан погибли 15 человек. Об этом сообщили 10 октября в МЧС.

«Семь человек удалось спасти, 15 человек извлечены без признаков жизни», — сказал представитель ведомства журналистам.

К месту крушения вылетел глава Татарстана Рустам Минниханов. Он выразил соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы. Упавший легкомоторный самолет принадлежал Мензелинскому аэроклубу, в нем находились парашютисты.

Легкомоторный самолет L-410 упал в 6 км от города Мензелинск сразу после взлета. На месте падения возникло задымление.

Как сообщили в республиканском Минздраве, один из семи пострадавших при крушении самолета Let L-410 в Татарстане находится в крайне тяжелом состоянии. Решается вопрос о его госпитализации в областную клиническую больницу.

По факту жесткой посадки воздушного судна Следственный комитет начал процессуальную проверку. Следственные органы изучают версии неисправности самолета, перегруза и ошибки экипажа. После падения, как рассказали очевидцы, нос самолета полностью разрушился, фюзеляж и крылья смялись.

Самолет был выпущен в апреле 1987 года и эксплуатировался ВВС СССР. В ДОСААФ самолет попал в 1997 году. Предварительной причиной его падения назван перегруз.

Let L 410 Turbolet — легкий двухмоторный самолет для местных воздушных линий. Разработан в 60-х годах в Чехословакии. Предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими полосами.

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