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11:51 (мск), источник: Известия

Минздрав сообщил о 16 погибших при крушении самолета L-410

В результате крушения легкомоторного самолета L-410 в Татарстане погибли 16 человек. Об этом 10 октября сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«По предварительным данным на 11 утра (мск), в результате жесткой посадки самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана 16 человек погибли, шестеро пострадавших госпитализируются в медицинские учреждения республики бригадами скорой помощи и санитарной авиации», — сказал он.

По оценке медиков, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Четверых пострадавших госпитализируют в медицинские организации Набережных Челнов, двое остаются в больнице Мензелинского, одного пациента доставят в Казань, добавил Кузнецов.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим.

Ранее МЧС сообщило о 15 погибших. Также были спасены семь человек.

Легкомоторный самолет L-410 упал в 6 км от города Мензелинск сразу после взлета. На месте падения возникло задымление. Погибли 16 человек, телеканал РЕН ТВ опубликовал список жертв крушения.

Самолет принадлежал Мензелинскому аэроклубу, в нем находились парашютисты. К месту крушения вылетел глава Татарстана Рустам Минниханов. Глава региона выразил соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы.

Как сообщили в республиканском минздраве, один из семи пострадавших при крушении самолета Let L-410 в Татарстане находится в крайне тяжелом состоянии. Пятерых пострадавших при крушении везут в Набережные Челны, одного госпитализируют в Казань.

По факту жесткой посадки воздушного судна Следственный комитет начал процессуальную проверку. Следственные органы изучают версии неисправности самолета, перегруза и ошибки экипажа.

После падения, как рассказали очевидцы, нос самолета полностью разрушился, фюзеляж и крылья смялись.

Самолет был выпущен в апреле 1987 года и эксплуатировался ВВС СССР. В ДОСААФ самолет попал в 1997 году. Предварительной причиной его падения назван перегруз.

Let L-410 Turbolet — легкий двухмоторный самолет для местных воздушных линий. Разработан в 60-х годах в Чехословакии. Предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими полосами.

Во время загрузки произошла ошибка.
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