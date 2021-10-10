14:15 (мск), источник: BBC News Русская служба
От отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье умерли больше 30 человек
Количество умерших после употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области достигло 32 человек.
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«Число поступивших в больницы с отравлением суррогатом возросло до 64, из них 32 умерли», — сообщает правительство Оренбургской области.
«Медики делают все возможное, чтобы спасти людей. Но у многих пациентов доза метанола в несколько раз превышает смертельную. Ещё раз обращаюсь к оренбуржцам — воздержитесь от употребления любого алкоголя, независимо от того, когда вы его приобрели», — говорится в новом заявлении министра здравоохранения области Татьяны Савиновой.
О массовом отравлении в области стало известно 7 октября. С тех пор число погибших постоянно увеличивается.
В рамках расследования дела о производстве и продаже суррогатного алкоголя задержаны уже девять подозреваемых. Двое из них — мужчины 29 и 60 лет, а также 47-летняя женщина — в субботу были заключены под арест на два месяца.
«Все трое — жители города Орска. При допросе в качестве обвиняемых один орчанин вину признал, двое других — признали частично» — говорится в заявлении районного суда.
Следователи также обнаружили на территории торгово-закупочной базы в Орске склад, откуда поставляли партии суррогатного алкоголя. В рамках обыска с территории склада были изъяты более 1,2 тыс. бутылок со спиртосодержащей продукцией без маркировки. Позже там обнаружили также спиртосодержащую жидкость в 11 металлических бочках объемом в 200 литров.
Утром в пятницу на восток Оренбургской области выехал губернатор Денис Паслер. «Главное сейчас — работа с населением. Подомовые обходы, общение с односельчанами — нужно всем провести эту работу. Впереди выходные, и у людей может оставаться уже купленный суррогатный алкоголь», — заявил он.
Первый замглавы администрации района Олег Сметанин сказал Интерфаксу, что, по его данным, все погибшие распивали напитки в разных компаниях.
Один из самых трагических случаев произошел в Иркутске в декабре 2016 года. Там люди пили парфюмерно-косметическое средство для ванн «Боярышник». По технологии оно должно быть сделано из этилового спирта, но в его основе оказался метиловый. Погибли 76 человек, десятки пострадали.
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