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16:09 (мск), источник: ТАСС

Собчак сообщила, что получила в ДТП в Сочи сотрясение мозга и многочисленные травмы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Телеведущая Ксения Собчак получила в ДТП в Сочи сотрясение мозга и другие многочисленные травмы. Об этом она сообщила в воскресенье в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы», — написала она.

Собчак уточнила, что машина, в которой она находилась в момент ДТП, и водитель были не ее.

«Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в “Зуме”, и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда», — подчеркнула она.

Телеведущая сообщила, что уехала с места аварии на другой машине и отказалась от госпитализации в Сочи. «Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди», — рассказала Собчак.

«Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными», — сообщила Собчак, также опровергнув распространенную ранее информацию о том, что она планирует выехать за пределы РФ.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили журналистам, что возбуждено уголовное дело по факту столкновения автомобилей Mercedes и Volkswagen, произошедшего 9 октября 2021 года на автодороге Адлер — «Альпика сервис», после которого один человек умер на месте, двое с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

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