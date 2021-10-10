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21:47 (мск), источник: Известия

Врач заявил об ухудшении состояния здоровья Саакашвили

Личный врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося под арестом и объявившего голодовку, заявил о резком ухудшении состояния здоровья политика. По словам медика, Саакашвили необходима госпитализация.

Источник: AP 2021

«Тюремные врачи и медперсонал являются лучшими. Я полчаса с ними общался о том, как пережить эту ночь. Завтра я еще раз собираюсь его (Саакашвили— Ред.) навестить. Нам, наверное, придется его перевезти в больницу», — сказал Николоз Кипшидзе в беседе с телеканалом Mtavari Arkhi.

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Бывшего грузинского лидера задержали 1 октября в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили после его возвращения в страну накануне выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны.

Отмечалось, что Саакашвили прибыл в страну на пароме «Вильнюс» в порт Поти, после чего он побывал в Абаше, Батуми, Кутаиси и Тбилиси. Сам политик отметил, что приехал в Грузию через третью страну при помощи зарубежных друзей. Он добавил, что решил въехать на территорию Грузии «гораздо менее комфортным способом».

Президент Украины Владимир Зеленский 3 октября напомнил, что Саакашвили является украинским гражданином, поэтому он лично займется вопросом его возвращения. Однако Гарибашвили подчеркнул, что политик сможет вернуться на Украину лишь после того, как отсидит на родине весь тюремный срок.

4 октября экс-президент Грузии объявил в знак протеста голодовку до тех пор, пока не освободят его и его соратников. Он заявил, что готов пожертвовать собой ради народа.

Как рассказал один из адвокатов Саакашвили Бека Басилая, экс-президенту грозит на родине до шести лет тюрьмы. При этом он добавил, что команда бывшего главы государства намерена добиваться его освобождения из тюрьмы при помощи общественного давления на власти с требованием его помилования.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ситуацию вокруг Саакашвили театром абсурда.

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