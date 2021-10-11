Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Стал известен ежедневный заработок всех самозанятых россиян По данным экспертов, в теневом секторе экономики в той или иной степени остаются около 13 млн человек
Фоторепортажи
12Победители конкурса «Астрономический фотограф 2021 года»
9В какие приметы и суеверия верят медики
09:21 (мск), источник: ТАСС

Роспотребнадзор приостановил ввоз некоторых продуктов из Китая из-за выявленных нарушений

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор приостановил ввоз в РФ некоторых продуктов из Китая, так как в них были обнаружены запрещенные компоненты. Об этом сообщается в понедельник на сайте службы.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о выявлении в обороте пищевой продукции с нарушениями обязательных требований законодательства, произведенной в Китайской Народной Республике», — говорится в сообщении.

В числе таких продуктов оказались кукурузные лапша, вермишель и чипсы, а также «яйцо с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом внутри».

Ведомство обнаружило в них ДНК генетически модифицированной кукурузы, а также ДНК генетически модифицированной сои в количестве более 0,9%, содержание которых в ряде образцов было превышено в пять раз. Кроме того, ведомство отметило отсутствие информации о содержании данных компонентов на маркировке продукции.

«С целью недопущения возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения Российской Федерации, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, с 11.10.2021 до особого распоряжения приостанавливается ввоз указанной пищевой продукции на территорию Российской Федерации», — добавили в ведомстве.

 Связь работала до самого удара, последняя передача заканчивалась словами: "Прощайте. Погибаем"
После обыска бывшая чиновница скрылась в неизвестном направлении
Сборная Франции по футболу выиграла Лигу наций
Умер физик, передавший ядерные секреты КНДР и Ирану
Экс-глава МИД Украины оценил возможность мира с Россией
Врач заявил об ухудшении состояния здоровья Саакашвили
Гигантский кальмар напугал ученых в Красном море (видео)
Российская фигуристка установила два мировых рекорда
Зеленский рассказал об уговорах дочери не идти на второй срок
Здоровье
Онкологи назвали опасность употребления мяса курицы и индейки И подтвердили вред употребления красного мяса.
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Авто
5 новых кроссоверов Mazda появятся за два года Японский автопроизводитель пообещал выпустить за 2022-2023 год пять новых паркетников
Кино
13-летняя дочь Барановской и Аршавина пришла в «Новые танцы» Яна Аршавина выступила перед Егором Кридом, Мигелем и Егором Дружининым
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 706
Девятилетняя студентка 647
Картинки 469
Такое поведение норма или намеренное оскорбление? 449
Леди
Как выживает 17-летняя россиянка, которая не может дышать (фото) В мечтах – поступить учиться на экономиста или бухгалтера, но муковисцидоз постепенно разрушает ее органы дыхания и пищеварения.
Дом
Как выглядит легендарный дом актера Тони Кертиса (фото)
6 действенных способов очистить диван от пятен еды
Стало известно, какие кухни войдут в моду в 2022 году
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь