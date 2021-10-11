Роспотребнадзор приостановил ввоз некоторых продуктов из Китая из-за выявленных нарушений

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о выявлении в обороте пищевой продукции с нарушениями обязательных требований законодательства, произведенной в Китайской Народной Республике», — говорится в сообщении.
В числе таких продуктов оказались кукурузные лапша, вермишель и чипсы, а также «яйцо с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом внутри».
Ведомство обнаружило в них ДНК генетически модифицированной кукурузы, а также ДНК генетически модифицированной сои в количестве более 0,9%, содержание которых в ряде образцов было превышено в пять раз. Кроме того, ведомство отметило отсутствие информации о содержании данных компонентов на маркировке продукции.
«С целью недопущения возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения Российской Федерации, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, с 11.10.2021 до особого распоряжения приостанавливается ввоз указанной пищевой продукции на территорию Российской Федерации», — добавили в ведомстве.