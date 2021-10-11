Мигранты попытались взять штурмом границу Польши со стороны Белоруссии

«На патруль сотрудников [погранслужбы], солдат напирали группы из 90 и 130 человек, разрушая технические заграждения и пытаясь преодолеть границу», — сказала Михальская.
Она отметила, что некоторым нелегалам «удалось пройти на территорию Польши», но быстрая реакция патрулей помогла разрешить сложившуюся ситуацию.
«Их вернули на линию границы», — добавила представительница погранохраны.
Михальская напомнила, что сейчас на границе дежурят 2,5 тыс. военнослужащих. «Но мы планируем увеличение. Мы увеличим число патрулей», — сказала она.
С начала августа более 16 тыс. мигрантов пытались нелегально пересечь польскую границу с территории Белоруссии. Большинство таких попыток было предотвращено пограничниками.
Свыше 1,8 тыс. нелегальных мигрантов задержаны, 1,5 тыс. сейчас находятся в специальных центрах в Польше. Власти выяснили, что около 50 из них могут представлять угрозу для страны, так как связаны с террористическими организациями и преступными группировками.
Власти республики возлагают ответственность за происходящее на белорусское руководство, которое, по заявлениям польской стороны, доставляет мигрантов в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе.
В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.