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17:31 (мск), источник: ТАСС

Мигранты попытались взять штурмом границу Польши со стороны Белоруссии

ВАРШАВА, 11 октября. /ТАСС/. Пограничная охрана Польши пресекла попытки силового пересечения границы большими группами нелегальных мигрантов. Об этом сообщила в понедельник на брифинге пресс-секретарь ведомства Анна Михальская. По ее словам, инциденты произошли в минувшие выходные.

Источник: AP 2021

«На патруль сотрудников [погранслужбы], солдат напирали группы из 90 и 130 человек, разрушая технические заграждения и пытаясь преодолеть границу», — сказала Михальская.

Она отметила, что некоторым нелегалам «удалось пройти на территорию Польши», но быстрая реакция патрулей помогла разрешить сложившуюся ситуацию.

«Их вернули на линию границы», — добавила представительница погранохраны.

Михальская напомнила, что сейчас на границе дежурят 2,5 тыс. военнослужащих. «Но мы планируем увеличение. Мы увеличим число патрулей», — сказала она.

С начала августа более 16 тыс. мигрантов пытались нелегально пересечь польскую границу с территории Белоруссии. Большинство таких попыток было предотвращено пограничниками.

Свыше 1,8 тыс. нелегальных мигрантов задержаны, 1,5 тыс. сейчас находятся в специальных центрах в Польше. Власти выяснили, что около 50 из них могут представлять угрозу для страны, так как связаны с террористическими организациями и преступными группировками.

Власти республики возлагают ответственность за происходящее на белорусское руководство, которое, по заявлениям польской стороны, доставляет мигрантов в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

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