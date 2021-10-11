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18:38 (мск), источник: РБК

Собчак и пассажиров Mercedes вызвали на допрос после ДТП в Сочи

Телеведущую Ксению Собчак и спутников, которые были пассажирами автомобиля Mercedes, попавшего в смертельное ДТП в Сочи, вызвали на допрос в качестве свидетелей, сообщили в МВД. Водителю Mercedes, в котором ехали Собчак и ее спутники, предъявлено обвинение. Мужчину отправили под арест на два месяца.

Источник: РИА "Новости"

«Направлено поручение о производстве отдельных следственных действий, в частности о вызове для допроса в качестве свидетелей всех пассажиров, находившихся в салоне автомобиля Mercedes», — говорится в сообщении «МВД Медиа».

Расследование дела взяло на контроль руководство Следственного департамента МВД.

Водителю автомобиля Mercedes предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, по неосторожности повлекшее смерть человека), сообщили РБК в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Мужчину 1986 года рождения отправили под домашний арест на два месяца. Ему также запрещено общаться с лицами, проходящими по делу, а также с друзьями и родственниками, которые не живут с ним вместе, добавили в пресс-службе суда.
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Автомобиль Mercedes, пассажиркой которого была Собчак, попал в аварию вечером 9 октября на автодороге Адлер — «Альпика-Сервис». При обгоне он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen, сообщал Telegram-канал «112». После этого иномарку отбросило, и она столкнулась с микроавтобусом. В результате аварии погибла пассажирка Volkswagen, водитель и другая пассажирка получили травмы.

По словам источников Telegram-канала, в Mercedes S500 помимо Собчак находились еще два пассажира, они не пострадали. После ДТП телеведущая вместе со спутниками уехала на такси в аэропорт, рассказали собеседники «112».

На следующий день Собчак прокомментировала случившееся. Телеведущая сообщила, что после столкновения потеряла сознание, а затем ассистентка перевела ее в другую машину. Команда Собчак предлагала ей госпитализацию в Сочи, но та отказалась. После того как директор телеведущей вызвал скорую и убедился, что люди уже занимаются другой машиной, телеведущая вылетела в Москву.

«Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Это было конкретное личное решение водителя, это правда», — сказала Собчак. Она добавила, что «в ужасе и шоке от того, что погибли люди», и заявила о готовности помочь пострадавшим.

Как сообщили в прокуратуре, водитель Mercedes признал свою вину в ДТП.

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