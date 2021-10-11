Собчак и пассажиров Mercedes вызвали на допрос после ДТП в Сочи

«Направлено поручение о производстве отдельных следственных действий, в частности о вызове для допроса в качестве свидетелей всех пассажиров, находившихся в салоне автомобиля Mercedes», — говорится в сообщении «МВД Медиа».
Расследование дела взяло на контроль руководство Следственного департамента МВД.
Водителю автомобиля Mercedes предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, по неосторожности повлекшее смерть человека), сообщили РБК в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Мужчину 1986 года рождения отправили под домашний арест на два месяца. Ему также запрещено общаться с лицами, проходящими по делу, а также с друзьями и родственниками, которые не живут с ним вместе, добавили в пресс-службе суда.
Автомобиль Mercedes, пассажиркой которого была Собчак, попал в аварию вечером 9 октября на автодороге Адлер — «Альпика-Сервис». При обгоне он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen, сообщал Telegram-канал «112». После этого иномарку отбросило, и она столкнулась с микроавтобусом. В результате аварии погибла пассажирка Volkswagen, водитель и другая пассажирка получили травмы.
По словам источников Telegram-канала, в Mercedes S500 помимо Собчак находились еще два пассажира, они не пострадали. После ДТП телеведущая вместе со спутниками уехала на такси в аэропорт, рассказали собеседники «112».
На следующий день Собчак прокомментировала случившееся. Телеведущая сообщила, что после столкновения потеряла сознание, а затем ассистентка перевела ее в другую машину. Команда Собчак предлагала ей госпитализацию в Сочи, но та отказалась. После того как директор телеведущей вызвал скорую и убедился, что люди уже занимаются другой машиной, телеведущая вылетела в Москву.
«Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Это было конкретное личное решение водителя, это правда», — сказала Собчак. Она добавила, что «в ужасе и шоке от того, что погибли люди», и заявила о готовности помочь пострадавшим.
Как сообщили в прокуратуре, водитель Mercedes признал свою вину в ДТП.