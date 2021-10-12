10:09 (мск), источник: Известия
Умер бывший официальный представитель СК Маркин
Скончался бывший официальный представитель Следственного комитета (СК) России Владимир Маркин. Об этом стало известно во вторник, 12 октября.
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По имеющейся информации, в последние годы Маркин тяжело болел. Он умер 12 октября в больнице в 07:30 утра. В последнее время находился в крайне тяжелом состоянии, большей частью без сознания.
«Это тяжелая утрата для всех нас. Владимир Иванович был яркой, харизматичной личностью, неравнодушным человеком, настоящим профессионалом своего дела», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
В СК отмечают, что благодаря подходу Маркина к работе ведомство наладило конструктивное взаимодействие со СМИ, что помогло укрепить доверие россиян и разрушило стереотип об информационной изолированности госорганов.
«Человек с четкой гражданской позицией, он всегда своевременно отвечал на вызовы и попытки дискредитировать следствие, в том числе исходившие из-за рубежа», — также отмечается в сообщении.
Маркин родился 23 ноября 1956 года. Окончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, в 2009-м — юридический факультет Института экономики и культуры. Он работал журналистом, ведущим и продюсером передач на телевидении и радио, первым заместителем председателя комитета по делам печати и информации Московской области.
В 2007 году Маркин стал руководителем управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета. Он занимал эту должность до 2016 года.