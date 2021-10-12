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11:32 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки зарегистрировали 973 смерти из-за коронавируса. Это новый максимум

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 973 против 957 днем ранее, до 218 345. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Источник: РИА "Новости"

Прирост в абсолютном выражении стал максимальным с начала пандемии. Кроме того, уже семь дней подряд в стране фиксируют более 900 смертей из-за коронавируса в сутки.

Условная летальность нового заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,79%, следует из данных штаба.

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Заболевшие и вылечившиеся

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 190, до 7 832 964.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,36%.

В частности, в Москве за сутки выявили 4 699 инфицированных, в Санкт-Петербурге — 2 158, в Подмосковье — 1 804, в Самарской области — 726, в Нижегородской — 655, в Воронежской — 649.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 720 334, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 706, до 6 894 285. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 88% от общего числа заразившихся.

В частности, в Москве число выздоровевших увеличилось на 2 477, в Санкт-Петербурге — на 2 459, в Подмосковье — на 1 502, в Нижегородской области — на 514, в Липецкой — на 472, в Свердловской — на 468.

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,1

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник немного снизился и составил 1,1. В Москве показатель остался на уровне 1,17, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Третий день подряд индикатор превышает единицу во всех десяти регионах с наибольшим количеством заразившихся. В Красноярском крае он составил 1,02, в Ростовской области — 1,03, в Свердловской и Иркутской областях — 1,04, в Нижегородской области — 1,05, в Воронежской — 1,06, в Самарской — 1,08.

В Санкт-Петербурге коэффициент снизился до 1,18, а в Подмосковье, напротив, увеличился до 1,25 — максимума с 6 октября.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

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