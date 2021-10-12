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16:35 (мск), источник: ТАСС

Ректор «Шанинки» подозревается в хищении более 21 млн рублей

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/ — Как сообщили в МВД, следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Сергея Зуева меры пресечения.

Ректор «Шанинки» Сергей Зуев задержан по подозрению в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования, в рамках дела бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-центре МВД России.

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«Сегодня сотрудниками полиции доставлен в ГСУ ГУ МВД России по Москве ректор ОАНО “Московская высшая школа социальных и экономических наук” Сергей Зуев. Он допрошен в качестве подозреваемого в хищении денежных средств в сумме более 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ “Фонд новых форм развития образования”, и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что в ближайшее время следователь обратится в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении Зуева меры пресечения.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Зуев задержан как подозреваемый в мошенничестве до избрания меры пресечения.

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