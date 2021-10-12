Кардиохирургу отмерили срок

На финишную прямую вышел судебный процесс над Евгением Покушаловым — бывшим заместителем директора по научно-экспериментальной работе клиники Мешалкина. Во вторник по делу состоялись прения сторон, первой в них выступила сторона обвинения. Как рассказал «Ъ-Сибирь» прокурор Центрального района Новосибирска Александр Барышников, при назначении наказания подсудимому он просил учесть ряд смягчающих обстоятельств, в частности полное признание вины, помощь следствию в раскрытии преступления.
Отдельно отметил гособвинитель тот факт, что Евгений Покушалов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого выполнил «от и до».
По ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере, до 10 лет лишения свободы) он запросил для бывшего замдиректора кардиоцентра три с половиной года колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. руб.
Значительный фрагмент выступления адвоката был посвящен признанию заслуг господина Покушалова перед медицинской наукой. В 2005 году в возрасте 31 года Евгений Покушалов защитил докторскую диссертацию, спустя десять лет получил звание члена-корреспондента РАН, является автором около 300 научных работ. По словам его защитника Николая Украинцева, суд приобщил к материалам дела письмо из РАН от 30 декабря 2020 года, адресованное господину Покушалову: «Вы включены в состав обновленного корпуса экспертов РАН. Ваше экспертное мнение очень важно для развития науки в области ваших научных интересов и анализа состояния научных исследований в РФ. Желаю успешной работы в составе корпуса экспертов РАН», — говорится в обращении, которое подписал президент РАН Александр Сергеев. Наряду с этим документом суд приобщил бумаги, подтверждающие присвоение Евгению Покушалову званий и присуждение премий.
Адвокат Николай Украинцев заявил «Ъ-Сибирь», что «шокирован» позицией гособвинения. Защита просила учесть деятельное раскаяние ученого, положительные характеристики, заслуги перед наукой и настаивала на прекращении уголовного преследования.
Ожидается, что 29 октября Евгений Покушалов выступит с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату.
В начале 2019 года следственный отдел УФСБ по Новосибирской области возбудил дело о масштабных хищениях в кардиологическом центре имени академика Е. Н. Мешалкина, их размер составил почти 1,9 млрд руб. Правоохранители задержали замдиректора клиники Евгения Покушалова, а также трех руководителей фирм—поставщиков медучреждения. В дальнейшем список фигурантов расширился: в июне того же года суд санкционировал арест экс-директора клиники, академика РАН Александра Караськова, а также его заместителя и супруги Ирины Бойцовой. Сейчас все обвиняемые по делу находятся на свободе.
Дело Евгения Покушалова, который заключил сделку со следствием, выделили в отдельное производство. В начале июня 2021 года оно поступило в Центральный райсуд. Ранее прокуратура добилась конфискации зарубежной недвижимости Евгения Покушалова. В пользу государства были реквизированы две квартиры кардиохирурга в Нью-Йорке. Активы общей стоимостью свыше 123 млн руб. были конфискованы из-за несоответствия расходов доходам врача.
Константин Воронов, Новосибирск