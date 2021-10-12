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19:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Собчак допросили в качестве свидетеля по делу о ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак дала показания в качестве свидетеля в главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве по делу о ДТП в Сочи, в котором погиб один человек. В своем Telegram-канале она сообщила, что допрос длился около трех часов. При этом источник «РИА Новости» сообщает, что госпожу Собчак допрашивали около часа.

Источник: РИА "Новости"

«Почти три часа вопросов, не имеющих вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей», — написала госпожа Собчак.

Как сообщает ТАСС, телеведущая после дачи показаний села в черный микроавтобус и уехала в сопровождении джипа.

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Позже в пресс-центре МВД России сообщили, что Ксении Собчак по завершении допроса в Москве вручили повестку о явке в следственное управление УВД по Сочи для проведения следственных действий. «В целях установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение для уголовного дела, следователи проведут проверку показаний на месте и очную ставку с водителем автомобиля Mercedes», — сказали в пресс-центре (цитата по ТАСС).

ДТП в Краснодарском крае произошло вечером 9 октября. Арендованный Mercedes-Maybach, среди пассажиров которого была Ксения Собчак, столкнулся с Volkswagen при попытке обгона. Пассажирка Volkswagen погибла, водитель и еще одна находившаяся в салоне женщина получили тяжелые травмы. Ксения Собчак заявила о готовности помочь родственникам погибшей и пострадавшим в ДТП.

Госпожа Собчак после аварии написала в соцсетях, что у нее, предположительно, сотрясение мозга и другие травмы. Тем не менее она не стала обращаться в медучреждения Сочи, а сразу же улетела в Москву.

Водитель Mercedes-Maybach Олег Цой помещен под домашний арест и обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

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