Экс-глава регулятора алкорынка жил в Черногории с украинским паспортом

Задержанный в Черногории экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян получил в стране разрешение на временное проживание как гражданин Украины по имени Игорь Левин. Об этом сообщило черногорское Radio Jadran со ссылкой на копию документа, выданного 16 апреля 2020 года.
Источник РБК, знакомый с ходом российского уголовного дела Чуяна, также сообщил, что у скрывавшегося экс-чиновника был при себе украинский загранпаспорт на имя Левина, выданный в декабре 2019 года. Фотография и дата рождения в документе — 22 июля 1966 года — соответствуют фотографиям и дате рождения Игоря Чуяна.
По данным собеседника РБК, в августе этого года российское следствие направило в Интерпол скан первой страницы этого загранпаспорта, и это позволило властям Черногории обнаружить Чуяна.
РБК направил запрос о подлинности паспорта в МИД Украины, а также обратился за комментариями в полицию и МИД Черногории, посольства России и Украины в стране. В течение недели ведомства не ответили. РБК также направил запросы в российский СК и МВД, в состав которого входит национальное центральное бюро Интерпола.
Чуян был задержан в Тивате 1 октября. По законам Черногории в течение 18 дней Россия должна направить в страну запрос на его экстрадицию. При этом по состоянию на середину прошлой недели российские власти не подготовили соответствующие документы, говорит источник РБК, знакомый с ходом дела. Запрос направляется Генпрокуратурой, которая для этого должна запросить материалы уголовного дела у следственного органа; к 6 октября этого не произошло, говорит собеседник РБК. По его словам, при этом запрос на экстрадицию задержанного одновременно с Чуяном бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова к тому времени уже был готов.
Игорь Чуян был главой Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) с момента ее создания в 2008 году по июль 2018 года, когда премьер Дмитрий Медведев отправил его в отставку «по собственному желанию». За несколько лет до этого глава Совфеда Валентина Матвиенко упоминала слухи об аффилированности Чуяна с алкогольным бизнесом и интересовалась у него: «Не устали ли вы от этой должности?». В декабре 2018 года Чуян стал фигурантом уголовного дела, был объявлен в международный розыск и заочно арестован; ему вменяли организацию злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК).
Преследование Чуяна связано с выводом средств из ОФК Банка, который в 2018 году лишился лицензией с многомиллиардной «дырой» в капитале.
Крупнейшим (25%) акционером банка был адвокат, сокурсник президента Владимира Путина Николай Егоров; именно он написал заявление о преступлении и был признан потерпевшим. По версии СКР, средства из банка выводились в пользу одного из крупнейших производителей водки «Кристалл Лефортово» и его партнера, дистрибьюторской компании «Статус групп» — бенефициаром последней, как считало тогда следствие, являлся Чуян. Вывод денег из ОФК-банка привел к «существенному вреду вкладчикам и кредиторам, в том числе военнослужащим, морякам Северного флота, членам их семей», утверждал в суде следователь СКР Сергей Новиков. Банк активно работал в Мурманске и привлекал вклады моряков. Ущерб по делу превышает 30 млрд.
Позднее в приговоре бывшему гендиректору ОФК Банка Николаю Гордееву Чуян был описан уже как фактический бенефициар банка: 75% минус одна акция учреждения были оформлены на разных лиц, связанных с ним, включая водителя. Также суд назвал Чуяна реальным владельцем «Статус групп» и других алкогольных компаний, бравших кредиты в банке — в этом, согласно показаниям Николая Егорова, ему признавался сам Чуян, при этом он уверял, что не нарушает закона, так как не занимается операционным управлением компаниями.
Radio Jadran со ссылкой на главного редактора журнала «Русский вестник» Гулю Смагулову, которая в свою очередь ссылается на «непроверенные источники», пишет, что Чуян прибыл в Черногорию три-четыре года назад; ему якобы принадлежало несколько ресторанов, бутик на побережье элитной яхтенной марины Porto Montenegro и доля в жилом комплексе Duckley Gardens, что не было отражено в реестрах и документах.
Маргарита Алехина
При участии Алены Прохоренко
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