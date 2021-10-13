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12:32 (мск), источник: РБК

Появилось видео с моментом ДТП с машиной с Собчак под Сочи

На кадрах видно, как автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак выехал на встречную полосу дороги под Сочи и столкнулся с другим автомобилем. В ДТП погибла одна из пассажирок встречной машины. Собчак не пострадала.

Видео с моментом ДТП с участием машины, в которой ехала в аэропорт города Сочи телеведущая Ксения Собчак, опубликовал телеканал RT в Telegram.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как автомобиль едет по встречной полосе, затем сталкивается с другой машиной, которая следует по своей полосе, а после этого отлетает в борт проезжающего мимо автобуса.

Речь идет об аварии, которая произошла вечером 9 октября на трассе Адлер — «Альпика-Сервис» в Сочи. Там столкнулись автомобили Mercedes и Volkswagen. По версии следствия, водитель Mercedes, где находилась Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen.

Из-за столкновения пассажирка Volkswagen погибла, водитель и еще одна пассажирка получили травмы. Пассажиры автобуса не пострадали.

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По словам телеведущей, после ДТП у нее выявили сотрясение мозга и множественные травмы, сотрясение получила также ассистентка Собчак, которая ехала с ней в одной машине. От госпитализации телеведущая и ее ассистентка отказались и после ДТП уехали в аэропорт на другом автомобиле. Собчак также рассказала, что водителя ее автомобиля никто не подгонял и решение пойти на обгон тот принял по своей инициативе.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель автомобиля Mercedes признал свою вину, сообщала прокуратура. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов заявил, что она намерена оказать денежную помощь семьям погибшей и пострадавших в аварии.

Водителя Mercedes, мужчину 1986 года рождения, отправили под домашний арест по статье о нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло смерть человека.

Саму телеведущую и других лиц, которые в момент ДТП ехали с ней в Mercedes, вызвали на допрос. Кроме того, Собчак вызвали в Сочи на очную ставку с водителем.

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