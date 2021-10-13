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21:20 (мск), источник: Известия

Суд отправил ректора Шанинки Зуева под домашний арест

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 7 декабря ректора «Московской высшей школы социальных и экономических наук» (Шанинка) Сергея Зуева, подозреваемого в хищении более 21 млн рублей.

Как уточнила адвокат Татьяна Ухова, сторона защиты не намерена обжаловать решение суда.

При этом следствие просило арестовать ректора Шанинки.

Накануне Зуева задержали, он не признал вину. Его допросили в качестве подозреваемого в хищении более чем 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». По данному делу подозревается также бывший заместитель министра просвещения РФ и экс-вице-президент «Сбера» Марина Ракова.

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Ракову взяли под стражу 7 октября, она арестована до 6 декабря 2021 года. 11 октября сторона защиты обжаловала арест. Под стражей находится и гражданский муж экс-чиновницы Артур Стеценко, он подозревается в хищении 9 млн рублей из средств того же фонда.

Кроме того, в рамках расследования арестованы бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак и Максим Инкин, а также исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова.

30 сентября стало известно, сотрудники МВД РФ начали проверку Шанинки. По данным источников, вуз привлекался в качестве подрядчика госконтрактов в фальсификации отчетов по проводимым научным исследованиям.

Как выяснили «Известия», с 1997 по 2013 год вуз получил более $8,4 млн от американского фонда. Эксперты полагают, что Шанинка воспитывала студентов в прозападном ключе, получая при этом деньги из бюджета России.

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