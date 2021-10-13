22:20 (мск), источник: Коммерсантъ
В Норвегии лучник застрелил несколько человек
В Норвегии вооруженный луком и стрелами человек напал на прохожих. Несколько человек погибли, несколько получили ранения, сообщила полиция.
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«Судя по имеющейся у нас информации, этот человек совершал действия в одиночку», — сказал начальник местной полиции Эйвинд Аас (цитата по Reuters).
Нападение произошло в городе Конгсберг на юге Норвегии (население — около 25 тыс. человек). Подозреваемый задержан. Подробности инцидента и мотив нападавшего не уточняются.