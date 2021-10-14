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01:03 (мск), источник: Известия

Число погибших в результате нападения в Норвегии выросло до пяти

По меньшей мере пять человек погибли и двое пострадали в результате нападения злоумышленника с луком в норвежском Конгсберге, заявил глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас.

«К сожалению, мы можем подтвердить, что есть пятеро убитых и двое раненых», — приводит его слова издание VG.

Ранее сообщалось, что жертвами атаки стали минимум четыре жителя.

Премьер-министр страны Эрна Сульберг заверила граждан, что полиция контролирует ситуацию в Конгсберге после нападения.

13 октября злоумышленник обстрелял стрелами из лука людную улицу. Нападающего задержали спустя полчаса после нападения. Он действовал в одиночку. Полиция проверяет, является ли атака террористическим актом.

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