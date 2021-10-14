01:03 (мск), источник: Известия
Число погибших в результате нападения в Норвегии выросло до пяти
По меньшей мере пять человек погибли и двое пострадали в результате нападения злоумышленника с луком в норвежском Конгсберге, заявил глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас.
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