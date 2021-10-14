В России зафиксированы антирекорды пандемии коронавируса — 31 299 заболевших и 986 умерших

Предыдущий максимум выявленных за сутки случаев заражения — 29 935 — был зафиксирован 24 декабря прошлого года.
Регионы—лидеры по числу новых случаев:
Санкт-Петербург — 2345 (654 596);.
Московская область — 1911 (473 012);.
Самарская область — 754 (114 554);.
Нижегородская область — 682 (178 410).
Общее число заболевших выросло до 7 892 980, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. От коронавируса вылечились 21 670 человек за сутки, за все время — 6 937 756. Ранее сегодня глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что поликлиники и больницы испытывают большую нагрузку, так как от коронавируса в стране лечатся свыше 1,1 млн человек. По его словам, рост заболеваемости в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов.
Регионы—лидеры по числу смертей:
Москва — 72 (29 952 за все время);.
Санкт-Петербург — 67 (22 703);.
Свердловская область — 41 (6 897);.
Краснодарский край — 39 (6 697);.
Нижегородская область — 37 (7 079).
На фоне увеличения числа заболевших более 20 российских регионов ввели QR-коды для посещения массовых мероприятий. Также власти снова вводят обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. Например, в Подмосковье компании сферы услуг должны отчитаться о вакцинации 80% сотрудников хотя бы одним компонентом до 10 ноября. Похожие меры ввели в Санкт-Петербурге, Оренбургской области, Ульяновской области и других регионах. Кроме того, некоторые регионы грозят ввести локдаун. Об этом, в частности, заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.