Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Названы симптомы COVID, при которых нужно срочно вызывать врача Смертность от COVID растет уже месяц — это связывают с высоким процентом невакцинированных людей, а также с тем, что многие до последнего откладывают визит к врачу
Фоторепортажи
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
9Коварная еда: какие продукты еще больше разжигают аппетит
12:22 (мск), источник: Коммерсантъ

В России зафиксированы антирекорды пандемии коронавируса — 31 299 заболевших и 986 умерших

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 31 299 случаев заражения коронавирусом. Это на 8,99% больше, чем накануне (28 717) и максимум за пандемию. Также за сутки зарегистрировали рекордные 986 смертей от коронавируса, что на 0,20% больше, чем днем ранее (984).

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Предыдущий максимум выявленных за сутки случаев заражения — 29 935 — был зафиксирован 24 декабря прошлого года.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 6712 (1 699 498 с начала пандемии);

Санкт-Петербург — 2345 (654 596);.

Московская область — 1911 (473 012);.

Самарская область — 754 (114 554);.

Нижегородская область — 682 (178 410).

Общее число заболевших выросло до 7 892 980, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. От коронавируса вылечились 21 670 человек за сутки, за все время — 6 937 756. Ранее сегодня глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что поликлиники и больницы испытывают большую нагрузку, так как от коронавируса в стране лечатся свыше 1,1 млн человек. По его словам, рост заболеваемости в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов.

Регионы—лидеры по числу смертей:

Москва — 72 (29 952 за все время);.

Санкт-Петербург — 67 (22 703);.

Свердловская область — 41 (6 897);.

Краснодарский край — 39 (6 697);.

Нижегородская область — 37 (7 079).

На фоне увеличения числа заболевших более 20 российских регионов ввели QR-коды для посещения массовых мероприятий. Также власти снова вводят обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. Например, в Подмосковье компании сферы услуг должны отчитаться о вакцинации 80% сотрудников хотя бы одним компонентом до 10 ноября. Похожие меры ввели в Санкт-Петербурге, Оренбургской области, Ульяновской области и других регионах. Кроме того, некоторые регионы грозят ввести локдаун. Об этом, в частности, заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Справка
В каких регионах ввели QR-коды для привитых и переболевших COVID-19С ростом заболеваемости COVID-19 и регулярно обновляемым рекордом по смертности регионы вводят новые ограничения.
«США и их союзники всюду оставляли за собой хаос»
ГИБДД открывает охоту на призраков
Интервью Владимира Путина CNBC. Главное
Выявлена схема по массовому обману россиян через свидания
В России изменят подход к расчету полной стоимости кредита
Ученые узнали, что ели шахтеры 2700 лет назад
Британский королевский двор «признал» Крым российским
Покров Пресвятой Богородицы: традиции и запреты праздника
Здоровье
Неоперабельная экс-жена Аршавина написала пугающее послание Сейчас ее заболевание в ремиссии.
Hi-Tech
Опубликовано первое фото «электронного льда» Такое случается не каждый день
Горячие темы на Авто
Предложение второе -- (за 2 дня ) 426
Оказывается не все женщины женщины. 294
Кого обменяли на Нуланд? 230
Хаюшки,уважаемые! ) Хочу порадовать 154
Кино
Вот так Шаламе! Что надо знать об актере, влюбившем в себя всех Повелитель Дюны и наших сердечек, 25-летний Тимоти Шаламе сегодня — главный представитель молодого актерского поколения в мире. Рассказываем, как ему удалось добиться таких высот, и делимся любопытными фактами о нем
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Популярные темы на «Детях»
Сын 2.2 года не понимает обращённую речь 167
Вы общаетесь с родителями одноклассников своего ребёнка? 90
Вопрос ко дню рождения 89
Кабо-Верде 88
Леди
75-летняя Сьюзан Сарандон устроила съемку в косухе на голое тело Актриса подняла градус соблазнительности на максимум
Дом
С чем сочетать разные виды дерева в интерьере
Как выглядит дом 56-летнего Роберта Дауни-младшего
5 убойных средств, которые отмоют жир с кухонного фартука
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь