13:26 (мск), источник: ТАСС
Автобус и грузовик столкнулись в Воронеже
По предварительным данным, четыре человека пострадали.
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ВОРОНЕЖ, 14 октября. /ТАСС/. Столкновение грузовика и автобуса ПАЗ, в результате которого, по предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний, произошло в Воронеже. Об этом ТАСС сообщила замначальника пресс-службы УМВД по региону Елена Подтынных.
«Столкновение [грузовика и автобуса] произошло в Советском районе города Воронежа. По предварительным данным, четыре пострадавших, в том числе один несовершеннолетний», — сообщила собеседница агентства.
На месте работают сотрудники полиции и ГИБДД.