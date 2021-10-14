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13:26 (мск), источник: ТАСС

Автобус и грузовик столкнулись в Воронеже

По предварительным данным, четыре человека пострадали.

ВОРОНЕЖ, 14 октября. /ТАСС/. Столкновение грузовика и автобуса ПАЗ, в результате которого, по предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний, произошло в Воронеже. Об этом ТАСС сообщила замначальника пресс-службы УМВД по региону Елена Подтынных.

«Столкновение [грузовика и автобуса] произошло в Советском районе города Воронежа. По предварительным данным, четыре пострадавших, в том числе один несовершеннолетний», — сообщила собеседница агентства.

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На месте работают сотрудники полиции и ГИБДД.

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