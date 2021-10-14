Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Израиле нашли крупнейшую в мире античную винодельню По данным ученых, здесь производили около двух миллионов литров вина в год
Фоторепортажи
10Венчание наследника династии Романовых в Санкт-Петербурге
7Семь сохранившихся чудес света показали на фото
13:12 (мск), источник: ТАСС

В Нижнем Новгороде задержали начальника управления областного Минимущества

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Начальник управления корпоративных отношений и реализации комплексных решений Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области задержан по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

«Следователем СО по Нижегородскому району города Нижнего Новгорода СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления корпоративных отношений и реализации комплексных решений министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (»Злоупотребление должностными полномочиями«)», — сказано в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

По версии следствия, в январе 2020 года подозреваемый, используя должностные полномочия, из личной корыстной заинтересованности зарегистрировал коммерческую организацию на родственницу. Летом 2021 года он, используя родственницу, без торгов получил в аренду земельный участок на территории Сормовского района Нижнего Новгорода. Кадастровая стоимость участка составляла 17 млн рублей. Также он подготовил документы о том, что аффилированная фирма якобы планирует реализовать на территории областного центра масштабный инвестиционный проект — построить комплекс по производству фанеры и пиломатериалов с привлечением инвестиций в размере свыше 146 млн рублей.

«Подозреваемый задержан следователями СК. При допросе он дал признательные показания. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, избрана мера пресечения», — уточнили в пресс-службе.

В ходе расследования дела мужчину проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений. Противоправные действия подозреваемого выявлены оперативными сотрудниками УФСБ по региону.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Связь работала до самого удара, последняя передача заканчивалась словами: "Прощайте. Погибаем"
После обыска бывшая чиновница скрылась в неизвестном направлении
Интервью Владимира Путина CNBC. Главное
В России новые рекорды по количеству смертей и заболевших COVID
Выявлена схема по массовому обману россиян через свидания
Миронов предложил вернуть россиянам «замороженные» пенсии
В США заметили гигантское облако с «ячейками»
По американскому штату Иллинойс пронесся торнадо (видео)
Британский королевский двор «признал» Крым российским
Здоровье
Неоперабельная экс-жена Аршавина написала пугающее послание Сейчас ее заболевание в ремиссии.
Hi-Tech
Опубликовано первое фото «электронного льда» Такое случается не каждый день
Горячие темы на Авто
Предложение второе -- (за 2 дня ) 426
Оказывается не все женщины женщины. 299
Кого обменяли на Нуланд? 230
Хаюшки,уважаемые! ) Хочу порадовать 154
Кино
Вот так Шаламе! Что надо знать об актере, влюбившем в себя всех Повелитель Дюны и наших сердечек, 25-летний Тимоти Шаламе сегодня — главный представитель молодого актерского поколения в мире. Рассказываем, как ему удалось добиться таких высот, и делимся любопытными фактами о нем
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Популярные темы на «Детях»
Картинки 473
Беременна в 43. 464
Такое поведение норма или намеренное оскорбление? 452
Ребёнок боится музыкальных занятий 433
Леди
75-летняя Сьюзан Сарандон устроила съемку в косухе на голое тело Актриса подняла градус соблазнительности на максимум
Дом
С чем сочетать разные виды дерева в интерьере
Как выглядит дом 56-летнего Роберта Дауни-младшего
5 убойных средств, которые отмоют жир с кухонного фартука
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь