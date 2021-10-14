Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 14 октябряОткрытие Мариинского театра, публикация книги о Винни Пухе, создание МГИМО и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
9Коварная еда: какие продукты еще больше разжигают аппетит
19Названы победители Wildlife Photographer of the Year
15:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Напавшего на пермский вуз отправили из больницы в СИЗО

Дзержинский суд Перми арестовал на два месяца Тимура Бекмансурова, устроившего в сентябре стрельбу в Пермском госуниверситете, в результате которой 6 человек погибли и 40 пострадали. С ходатайством о заключении его под стражу обратился следователь СКР. В ходе заседания, проходившего в больнице, где лечится стрелявший, врачи заявили, что состояние пациента позволяет содержать его под стражей и проводить необходимые следственные действия.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Заседание по избранию меры пресечения Тимуру Бемансурову проходило в актовом зале Пермской краевой клинической больницы при усиленных мерах безопасности. Снаружи и внутри здания дежурили полицейские. Тимура Бекмансурова, недавно переведенного из реанимации в обычную палату, в актовый зал привезла на инвалидной коляске медсестра: врачи ампутировали часть ноги, поврежденную пулевыми ранениями. Во время всего заседания рядом с ним находились трое полицейских.

Новость
Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

В своем ходатайстве следователь СКР отметил, что Тимуру Бекмансурову предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления — убийстве двух и более лиц, он был допрошен и полностью признал свою вину. По заключению лечащих врачей, его нынешнее состояние позволяет содержать его под стражей в СИЗО. Сам Тимур Бекмансуров, отвечая на вопрос судьи, заявил, что не возражает против ареста. Изучив материалы дела, суд удовлетворил ходатайство СКР и вынес постановление об аресте Бекмансурова сроком на два месяца. Сразу после этого обвиняемого увезли обратно в палату, где будут готовить к отправке в СИЗО.

Нападение на Пермский госуниверситет произошло 20 сентября. Студент юрфака Тимур Бекмансуров из охотничьего ружья ранил охранников, зашел в один из корпусов вуза, где продолжил стрельбу. Он успел смертельно ранить шесть человек, прежде чем прибывший на место происшествия наряд ДПС смог его нейтрализовать из табельного оружия. Около трех недель Тимур Бемансуров провел в реанимации.

Константин Стерледев, Пермь

Следите за развитием темы Стрельба в пермском университете
 Бывший отчим принес подростка в жертву
Узбекистан повел себя нештатно
Песков назвал условие перехода к чрезвычайным мерам против COVID
Крупнейшая итальянская авиакомпания прекратит существование
В России новые рекорды по количеству смертей и заболевших COVID
Пожилым врачам и медсестрам предложили вернуться на работу
Сияющую границу между Индией и Пакистаном показали из космоса
Власти итальянского города распродают дома за один евро
Путин пообещал улучшить систему поддержки семей с детьми
Здоровье
Неоперабельная экс-жена Аршавина написала пугающее послание Сейчас ее заболевание в ремиссии.
Hi-Tech
Опубликовано первое фото «электронного льда» Такое случается не каждый день
Горячие темы на Авто
Предложение второе -- (за 2 дня ) 426
Оказывается не все женщины женщины. 299
Кого обменяли на Нуланд? 230
Хаюшки,уважаемые! ) Хочу порадовать 154
Кино
Бузова заявила, что снялась в Голливуде Звезда пока не стала раскрывать подробности своих съемок в голливудском фильме
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Дети
Российский подросток сбежал из дома и три дня жил в торговом центре Ребенка искали трое суток
Леди
75-летняя Сьюзан Сарандон устроила съемку в косухе на голое тело Актриса подняла градус соблазнительности на максимум
Дом
С чем сочетать разные виды дерева в интерьере
Как выглядит дом 56-летнего Роберта Дауни-младшего
5 убойных средств, которые отмоют жир с кухонного фартука
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь