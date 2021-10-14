Напавшего на пермский вуз отправили из больницы в СИЗО

Заседание по избранию меры пресечения Тимуру Бемансурову проходило в актовом зале Пермской краевой клинической больницы при усиленных мерах безопасности. Снаружи и внутри здания дежурили полицейские. Тимура Бекмансурова, недавно переведенного из реанимации в обычную палату, в актовый зал привезла на инвалидной коляске медсестра: врачи ампутировали часть ноги, поврежденную пулевыми ранениями. Во время всего заседания рядом с ним находились трое полицейских.
В своем ходатайстве следователь СКР отметил, что Тимуру Бекмансурову предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления — убийстве двух и более лиц, он был допрошен и полностью признал свою вину. По заключению лечащих врачей, его нынешнее состояние позволяет содержать его под стражей в СИЗО. Сам Тимур Бекмансуров, отвечая на вопрос судьи, заявил, что не возражает против ареста. Изучив материалы дела, суд удовлетворил ходатайство СКР и вынес постановление об аресте Бекмансурова сроком на два месяца. Сразу после этого обвиняемого увезли обратно в палату, где будут готовить к отправке в СИЗО.
Нападение на Пермский госуниверситет произошло 20 сентября. Студент юрфака Тимур Бекмансуров из охотничьего ружья ранил охранников, зашел в один из корпусов вуза, где продолжил стрельбу. Он успел смертельно ранить шесть человек, прежде чем прибывший на место происшествия наряд ДПС смог его нейтрализовать из табельного оружия. Около трех недель Тимур Бемансуров провел в реанимации.
Константин Стерледев, Пермь
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