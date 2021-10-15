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10:16 (мск), источник: BBC News Русская служба

Миллиардер Роберт Дерст приговорен к пожизненному заключению за убийство подруги

Миллиардер Роберт Дерст, наследник империи недвижимости, приговорен к пожизненному заключению за убийство своей лучшей подруги.

Источник: AP 2021

Дерст застрелил Сьюзен Берман у нее дома на Беверли-Хиллз в Калифорнии в 2000 году. Он случайно сознался в ее убийстве в документальном сериале HBO «Тайны миллиардера» (The Jinx) и был арестован в Новом Орлеане в 2015 году незадолго до выхода этой серии в эфир.

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На суде миллиардер не признал вину.

Полиция полагает, что Дерст в разное время убил еще двух человек — свою жену Кэтлин Маккормак, которая пропала без вести в 1982 году и считается погибшей, и престарелого жителя города Галвестон в Техасе, где одно время скрывался преступник. Миллиардер выдавал себя за немую женщину, а убитый раскрыл его инкогнито. Но по этому обвинению присяжные его оправдали: Дерст сумел их убедить, что действовал в целях самообороны.

По делу об исчезновении его жены нью-йоркские прокуроры намерены в скором времени предъявить Дерсту новые обвинения, сообщают американские СМИ.

Адвокаты 78-летнего подсудимого заявили, что он намерен подать апелляцию.

Вынесенный приговор исключает возможность условно-досрочного освобождения.

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