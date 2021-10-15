Миллиардер Роберт Дерст приговорен к пожизненному заключению за убийство подруги

Дерст застрелил Сьюзен Берман у нее дома на Беверли-Хиллз в Калифорнии в 2000 году. Он случайно сознался в ее убийстве в документальном сериале HBO «Тайны миллиардера» (The Jinx) и был арестован в Новом Орлеане в 2015 году незадолго до выхода этой серии в эфир.
На суде миллиардер не признал вину.
Полиция полагает, что Дерст в разное время убил еще двух человек — свою жену Кэтлин Маккормак, которая пропала без вести в 1982 году и считается погибшей, и престарелого жителя города Галвестон в Техасе, где одно время скрывался преступник. Миллиардер выдавал себя за немую женщину, а убитый раскрыл его инкогнито. Но по этому обвинению присяжные его оправдали: Дерст сумел их убедить, что действовал в целях самообороны.
По делу об исчезновении его жены нью-йоркские прокуроры намерены в скором времени предъявить Дерсту новые обвинения, сообщают американские СМИ.
Адвокаты 78-летнего подсудимого заявили, что он намерен подать апелляцию.
Вынесенный приговор исключает возможность условно-досрочного освобождения.