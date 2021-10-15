Билла Клинтона госпитализировали в США

По словам официального представителя Клинтона, 75-летний политик «идет на поправку» и «находится в хорошем настроении».
CNN уточняет, что причиной госпитализации стало заражение крови (сепсис). Клинтона доставили в больницу во вторник, 12 октября, из-за ухудшения самочувствия. «Его лечат при помощи антибиотиков, и врачи утверждают, что он реагирует на них положительно», — говорится в сюжете.
Журналисты телеканала сообщили со ссылкой на лечащих врачей и представителей экс-президента, что Клинтона могут выписать в субботу, 16 октября.
Политик ранее перенес две операции на сердце: в 2004 и 2010 годах.
Билл Клинтон — 42-й президент США от партии демократов. Он занимал пост главы государства два срока подряд, с 1993 по 2001 годы. До этого он пять раз избирался губернатором штата Арканзас.
Супруга Клинтона Хиллари с 2009 по 2013 год занимала должность госсекретаря США. В 2016 году она принимала участие в президентских выборах от Демократической партии, однако уступила республиканцу Дональду Трампу.