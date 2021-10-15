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11:28 (мск), источник: РБК

Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической

Врач рассказал, что по всей стране в инфекционные госпитали стремительно поступают новые пациенты, многие в тяжелом состоянии в реанимации. По мнению Проценко, население недостаточно осознает угрозу и не вакцинируется.

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Источник: Агентство «Москва»

Ситуация с распространением коронавируса в России приблизилась к критической, уровень вакцинации среди населения слишком низкий, заявил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в Telegram.

«Ситуация если не критическая, то близка к этому», — сказал он. Врач указал, что в инфекционных моногоспиталях по всей стране «сейчас очень напряженно», поступает много пациентов. «Это и неудивительно с таким низким уровнем вакцинации!», — отметил специалист. Проценко отметил, что сколько бы не было коек в инфекционных госпиталях, они конечны и уже «стремительно заполняются».

Он предупредил, что доминирующим штаммом в стране стал более опасный, чем первоначальный вариант инфекции, дельта-штамм. Эта разновидность COVID-19 более заразна, кроме того, у зараженных болезнь протекает иначе, из-за чего им хуже помогают выработанные методы лечения. «Потому много тяжелых пациентов в реанимациях», — пояснил Проценко.

По мнению врача, в сложившихся условиях не нужно «посыпать голову пеплом». Проценко попросил граждан не затягивать с вакцинацией, а коллег — лучше проводить разъяснительную работу с населением. «Ребята, правда, коронавирус — это не шутка и не выдумка, удивительно, что во второй год пандемии нужно еще убеждать людей в этом. Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнем откровенно и без прекрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем», — написал Проценко.

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Врач призвал соблюдать элементарные меры безопасности и пользоваться масками. Он добавил, что в борьбе с распространением коронавируса поможет ранняя диагностика, которая прервет цепочки заражений. «Программа Правительства Москвы по экспресс-тестированиям в школах, центрах госуслуг и популярных общественных местах — правильная и своевременная мера», — отметил Проценко.

Накануне в России установили сразу два рекорда: по заболеваемости и по смертности. Впервые за время пандемии за сутки выявили 31 299 новых зараженных и 986 умерших среди заболевших. Общее число зараженных выросло до 7 892 980 человек.

В Кремле также связывали рост смертности с низкой вакцинацией. «Уровень вакцинации у нас маленький, непозволительно маленький. Отсюда у нас такая большая смертность», — указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Объявление локдаунов в регионах Кремль считает «нежелательным сценарием». В то же время все больше регионов вводят QR-коды для привитых и переболевших и обращаются к идее обязательной вакцинации некоторых категорий граждан. Источник РБК, близкий к мэрии Москвы, говорил, что в столице обсуждают возможное возвращение QR-кодов для посещения ресторанов. Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в октябре критиковал столичные ночные заведения за несоблюдение требований Роспотребнадзора. «Бизнес себя совершенно некорректно ведет, мы раньше жестко не наказывали, но значит, будем действовать жестче — в том числе закрывать на 90 суток», — предупредил он.

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Анна Громова

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