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12:12 (мск), источник: Коммерсантъ

В России заболеваемость и смертность от коронавируса обновили максимумы

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 32 196 случаев заражения коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии. Это на 2,87% больше, чем накануне (31 299). Умерли 999 человек, что также стало максимумом за все время.

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Источник: РИА "Новости"

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 6631 (1 706 129 с начала пандемии),

Санкт-Петербург — 2632 (657 228),

Московская область — 2110 (475 122),

Самарская область — 791 (115 345),

Нижегородская область — 695 (179 105).

Общее число заболевших достигло 7 925 176, летальных случаев — 221 313. Выздоровели за день 22 268 человек, за все время — 6 960 024.

Регионы—лидеры по числу смертей:

Москва — 70 (30 021 за все время),

Санкт-Петербург — 62 (22 765),

Краснодарский край — 40 (6737),

Нижегородская область — 38 (7117),

Свердловская область — 38 (6935).

В регионах России заметно выросла заболеваемость коронавирусом, а в некоторых и смертность от него. Субъекты массово расширяют охват обязательной вакцинацией, а также вводят ограничения в работе кафе и культурно-развлекательных учреждений. Некоторые области тестируют систему QR-кодов по аналогии с московским опытом.

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