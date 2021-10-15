В России заболеваемость и смертность от коронавируса обновили максимумы

Регионы—лидеры по числу новых случаев:
Москва — 6631 (1 706 129 с начала пандемии),
Санкт-Петербург — 2632 (657 228),
Московская область — 2110 (475 122),
Самарская область — 791 (115 345),
Нижегородская область — 695 (179 105).
Общее число заболевших достигло 7 925 176, летальных случаев — 221 313. Выздоровели за день 22 268 человек, за все время — 6 960 024.
Регионы—лидеры по числу смертей:
Москва — 70 (30 021 за все время),
Санкт-Петербург — 62 (22 765),
Краснодарский край — 40 (6737),
Нижегородская область — 38 (7117),
Свердловская область — 38 (6935).
В регионах России заметно выросла заболеваемость коронавирусом, а в некоторых и смертность от него. Субъекты массово расширяют охват обязательной вакцинацией, а также вводят ограничения в работе кафе и культурно-развлекательных учреждений. Некоторые области тестируют систему QR-кодов по аналогии с московским опытом.