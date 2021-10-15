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14:32 (мск), источник: ТАСС

Пять машин столкнулись в Нижегородской области

Пострадали два человека.

ТАСС, 15 октября. Пять машин столкнулись на трассе М7 в Нижегородской области, пострадали два человека, движение на участке дороги ограничено. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

«В районе 12:15 мск на 386-м км автодороги Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань, по предварительной информации, столкнулись пять автомобилей. Двое пострадавших, все взрослые. Движение ограничено», — сказала собеседница агентства.

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На месте работают экстренные службы, информация об обстоятельствах ДТП уточняется. ГУ МВД по региону просит водителей заранее планировать маршрут движения.

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