14:32 (мск), источник: ТАСС
Пять машин столкнулись в Нижегородской области
Пострадали два человека.
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ТАСС, 15 октября. Пять машин столкнулись на трассе М7 в Нижегородской области, пострадали два человека, движение на участке дороги ограничено. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
«В районе 12:15 мск на 386-м км автодороги Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань, по предварительной информации, столкнулись пять автомобилей. Двое пострадавших, все взрослые. Движение ограничено», — сказала собеседница агентства.
На месте работают экстренные службы, информация об обстоятельствах ДТП уточняется. ГУ МВД по региону просит водителей заранее планировать маршрут движения.