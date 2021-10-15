Baza: 600 заключенных устроили бунт в исправительной колонии во Владикавказе

В публикации отмечается, что причины бунта пока неизвестны.
Источники канала утверждают, что заключенные разбили камеры наблюдения и внутренние двери на территории колонии. К исправительному учреждению сейчас стягивают силы со всего Владикавказа.
Ранее в колонии строгого режима в Свердловской области заключенные устроили бунт. Начальник пресс-службы ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко уточнил, что инцидент произошел в исправительном заведении в Каменске-Уральском. Он отметил, что «такие бунты в колониях происходят постоянно. Это колония строгого режима для рецидивистов». По его словам, несколько человек, «которые привыкли манипулировать другими людьми», нанесли себе незначительные ранения лезвиями.
Левченко добавил, что по данному факту будет проведена проверка и при обнаружении попытки сговора к заключенным применят дисциплинарное взыскание.