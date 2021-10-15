Во Владикавказе осужденные устроили бунт в колонии

По словам источника агентства, речь идет об исправительной колонии № 1 во Владикавказе. Предположительно, конфликт произошел из-за несогласия отдельных осужденных соблюдать установленный в колонии режим. Они разбили камеры наблюдения и внутренние двери на территории колонии, пишет Baza.
Зачинщиков беспорядков заблокировали, проводятся мероприятия по восстановлению порядка в учреждении, добавил собеседник «Интерфакса».
РБК направил запрос в пресс-службу УФСИН по Северной Осетии и ФСИН России. В МВД РСО-Алания рекомендовали обратиться за комментарием в УФСИН.
По словам источников Mash, бунт в ИК № 1 назревал последние несколько дней, и сотрудники УФСИН были к нему готовы. По предварительным данным, накануне один из осужденных зашил себе нитками рот и попытался объявить голодовку.
Собеседник «Интерфакса» сообщил, что осужденные уже ранее предпринимали попытку устроить беспорядки, «но тогда эту ситуацию удалось сгладить».
Позже источник «РИА Новости» сообщил, что силовики подавили волнения в колонии. По его словам, в ней находятся около 600 человек. Собеседник ТАСС отметил, что ситуация находится «на контроле».