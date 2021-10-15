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22:44 (мск), источник: РБК

Во Владикавказе осужденные устроили бунт в колонии

Осужденные устроили беспорядки в исправительной колонии во Владикавказе, со ссылкой на источники сообщили ТАСС и «Интерфакс». По информации ТАСС, бунт подняли около 200 человек. Telegram-канал Baza сообщил о 600. Несколько человек пострадали, пишет «Интерфакс».

По словам источника агентства, речь идет об исправительной колонии № 1 во Владикавказе. Предположительно, конфликт произошел из-за несогласия отдельных осужденных соблюдать установленный в колонии режим. Они разбили камеры наблюдения и внутренние двери на территории колонии, пишет Baza.

Зачинщиков беспорядков заблокировали, проводятся мероприятия по восстановлению порядка в учреждении, добавил собеседник «Интерфакса».

РБК направил запрос в пресс-службу УФСИН по Северной Осетии и ФСИН России. В МВД РСО-Алания рекомендовали обратиться за комментарием в УФСИН.

По словам источников Mash, бунт в ИК № 1 назревал последние несколько дней, и сотрудники УФСИН были к нему готовы. По предварительным данным, накануне один из осужденных зашил себе нитками рот и попытался объявить голодовку.

Собеседник «Интерфакса» сообщил, что осужденные уже ранее предпринимали попытку устроить беспорядки, «но тогда эту ситуацию удалось сгладить».

Позже источник «РИА Новости» сообщил, что силовики подавили волнения в колонии. По его словам, в ней находятся около 600 человек. Собеседник ТАСС отметил, что ситуация находится «на контроле».

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