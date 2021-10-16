Зафиксирован всплеск фейковых ипотечных сайтов

С начала сентября 2021 года в сети появилось более 60 доменов со словом ipoteka, из которых 27 сайтов предлагают помощь в получении ипотеки, подсчитали в Infosecurity a Softline Company. Это вызвано тем, что в конце июля правительство продлило на год программу льготной ипотеки, считают в компании. В «Сёрчинформ» с сентября обнаружили около 60 подозрительных регистраций на тему ипотеки в зоне .ru и около 25 — в зоне .рф. По данным проекта StopPhish, в сентябре появилось 27 сайтов на тему ипотеки, а в октябре — 21.
В целом с начала 2021 года в рунете создано 330 сайтов, содержащих в домене слово ipoteka, то есть было меньше 40 регистраций в месяц, рассказал ведущий аналитик «Сёрчинформ» Леонид Чуриков. По его словам, предыдущий пик регистраций был весной, когда в марте—апреле появилось 94 таких домена. До объявления пролонгации программы льготной ипотеки пользователи стремились успеть ею воспользоваться, отсюда увеличение числа регистраций сайтов «ипотечных брокеров» весной, объясняет господин Чуриков.
В первом квартале 2021 года было зафиксировано на 50% больше фишинговых сайтов льготной ипотеки по сравнению с предыдущим кварталом, подтвердили в RTM Group. Летом после массовых блокировок количество доменов значительно снизилось, но сейчас наблюдается новый всплеск активности, констатирует управляющий RTM Group Евгений Царев.
Программа льготной ипотеки действует с апреля 2020 года. Сначала она работала до 1 ноября, потом ее продлили до 1 июля 2021 года. Со 2 июля программа была продлена на год по новым правилам: с единой для всех регионов сокращенной суммой кредита 3 млн руб. и ставкой до 7% годовых (см. «Ъ» от 5 июля).
На фейковых сайтах злоумышленники завлекают людей оформлением ипотеки без лишних документов и подтверждения дохода, и клиент рискует остаться без денег и недвижимости, предупреждают в Infosecurity.
Большинство таких фишинговых сайтов собирают данные пользователей для перепродажи и обогащения ранее собранных баз пользовательских данных, отмечает Леонид Чуриков. Данные собранных заявок на помощь в получении ипотеки перепродаются на специальных биржах, где в среднем одна заявка торгуется на уровне 500 ₽, полагает сооснователь проекта StopPhish Юрий Другач. Кроме того, по словам господина Чурикова, данные могут использовать для рассылки писем с фишинговыми вложениями. Некоторые сайты запрашивают информацию о предпочтительном банке для кредитования и размере первоначального взноса. Это позволяет мошенникам оценить платежеспособность жертв, а также повысить эффективность будущих атак, позвонив от имени выбранного банка, добавляет господин Чуриков.
Фишинговые сайты под прикрытием одобрения ипотеки могут собирать данные для перепродажи микрофинансовым сервисам и спамерам, продолжает Евгений Царев. А самый опасный вариант, когда из общей массы полученных заявок на ипотеку жулики перепродают данные самых платежеспособных пользователей для изготовления поддельных паспортов и проведения сделок от имени реального человека, предупреждает господин Царев. Например, они могут от имени жертвы получить кредит или перевыпустить сим-карту для получения доступа к банковским счетам, поясняет он.