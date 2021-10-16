Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 16 октябряНачало битвы под Лейпцигом, основание компании Диснея, первый подземный переход в СССР и другие памятные события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
7Семь сохранившихся чудес света показали на фото
10Названы 10 слов, которые нельзя перевести на русский язык
02:07 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Зафиксирован всплеск фейковых ипотечных сайтов

Продление программы льготной ипотеки и ее публичное обсуждение вызвали новую волну регистраций мошеннических сайтов соответствующей тематики. С начала сентября 2021 года в сети появилось более 60 доменов со словом ipoteka, из них 27 предлагают помощь в легком получении ипотеки, рассказали IT-эксперты. Под предлогом выдачи ипотеки без лишних документов и подтверждения дохода мошенники собирают данные пользователей, а информацию о самых платежеспособных могут использовать для проведения сделок от их имени, предупреждают эксперты.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

С начала сентября 2021 года в сети появилось более 60 доменов со словом ipoteka, из которых 27 сайтов предлагают помощь в получении ипотеки, подсчитали в Infosecurity a Softline Company. Это вызвано тем, что в конце июля правительство продлило на год программу льготной ипотеки, считают в компании. В «Сёрчинформ» с сентября обнаружили около 60 подозрительных регистраций на тему ипотеки в зоне .ru и около 25 — в зоне .рф. По данным проекта StopPhish, в сентябре появилось 27 сайтов на тему ипотеки, а в октябре — 21.

В целом с начала 2021 года в рунете создано 330 сайтов, содержащих в домене слово ipoteka, то есть было меньше 40 регистраций в месяц, рассказал ведущий аналитик «Сёрчинформ» Леонид Чуриков. По его словам, предыдущий пик регистраций был весной, когда в марте—апреле появилось 94 таких домена. До объявления пролонгации программы льготной ипотеки пользователи стремились успеть ею воспользоваться, отсюда увеличение числа регистраций сайтов «ипотечных брокеров» весной, объясняет господин Чуриков.

В первом квартале 2021 года было зафиксировано на 50% больше фишинговых сайтов льготной ипотеки по сравнению с предыдущим кварталом, подтвердили в RTM Group. Летом после массовых блокировок количество доменов значительно снизилось, но сейчас наблюдается новый всплеск активности, констатирует управляющий RTM Group Евгений Царев.

Программа льготной ипотеки действует с апреля 2020 года. Сначала она работала до 1 ноября, потом ее продлили до 1 июля 2021 года. Со 2 июля программа была продлена на год по новым правилам: с единой для всех регионов сокращенной суммой кредита 3 млн руб. и ставкой до 7% годовых (см. «Ъ» от 5 июля).

На фейковых сайтах злоумышленники завлекают людей оформлением ипотеки без лишних документов и подтверждения дохода, и клиент рискует остаться без денег и недвижимости, предупреждают в Infosecurity.

Большинство таких фишинговых сайтов собирают данные пользователей для перепродажи и обогащения ранее собранных баз пользовательских данных, отмечает Леонид Чуриков. Данные собранных заявок на помощь в получении ипотеки перепродаются на специальных биржах, где в среднем одна заявка торгуется на уровне 500 ₽, полагает сооснователь проекта StopPhish Юрий Другач. Кроме того, по словам господина Чурикова, данные могут использовать для рассылки писем с фишинговыми вложениями. Некоторые сайты запрашивают информацию о предпочтительном банке для кредитования и размере первоначального взноса. Это позволяет мошенникам оценить платежеспособность жертв, а также повысить эффективность будущих атак, позвонив от имени выбранного банка, добавляет господин Чуриков.

Фишинговые сайты под прикрытием одобрения ипотеки могут собирать данные для перепродажи микрофинансовым сервисам и спамерам, продолжает Евгений Царев. А самый опасный вариант, когда из общей массы полученных заявок на ипотеку жулики перепродают данные самых платежеспособных пользователей для изготовления поддельных паспортов и проведения сделок от имени реального человека, предупреждает господин Царев. Например, они могут от имени жертвы получить кредит или перевыпустить сим-карту для получения доступа к банковским счетам, поясняет он.

Юлия Степанова

Во время загрузки произошла ошибка.
 Армения и Азербайджан пожалели об одном, но по-разному
Матвиенко ответила на вопрос о введении локдауна
ВМС США прокомментировали инцидент с эсминцем в Японском море
Убит депутат британского парламента
Суд счел нахождение в магазине без маски как значимое нарушение
США назвали вакцины от COVID, с которыми будут пускать в страну
Минтруд назвал средний возраст для рождения первенца в России
«Нафтогаз» сообщил о снижении объема прокачки газа в два раза
Здоровье
Биолог описала худший вариант развития пандемии коронавируса Согласно ее прогнозу, даже без вакцин генетическая структура человечества изменится за два-три поколения.
Hi-Tech
«Игру в кальмара» перенесли в Россию (видео) Вместо зловещей куклы — матрешка, а вокруг панельные дома
Авто
Что изменилось в Kia Sorento, помимо логотипа? Поступивший в продажу большой корейский кроссовер 2022 модельного года получил ряд доработок
Кино
Раскрыты подробности работы Пересильд и Шипенко на орбите Земли «Киноэкипаж» отснял большую часть материалов фильма «Вызов» на МКС
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Gnezdo.ru
4 актера, любившие всю жизнь одну женщину
Актрисы, которые были женами одного мужчины: фото
5 актеров, которые были женаты на одной женщине
4 актера РФ, которые изменились до неузнаваемости
Леди
Подольская устроила фотосессию в колготках и с огромным бантом Подписчики раскритиковали образ звезды.
Дом
Как выглядит квартира в одной из высоток «Москва-Сити»
6 ошибок в выборе постельного белья, которые навредят интерьеру
10 крутых товаров для фанатов сериала «Игра в кальмара»
7 интерьеров, где открытое хранение книг стало изюминкой
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь