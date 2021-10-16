По показаниям покойного Тесака его соратников обвинили в серии убийств

Фигурантами уголовного дела, находящегося в производстве сотрудников Главного следственного управления СКР, являются с десяток человек, в том числе Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулевин, Алексей Гудилин и Семен Токмаков, задержанные, а потом и арестованные Басманным райсудом в декабре прошлого года. Еще пару националистов этапировали в Москву из колоний, где они содержались за другие преступления. А Сергея Коротких, известного как Малюта, Басманный суд арестовал заочно для международного розыска — националист давно перебрался на Украину, где успел поучаствовать в событиях на востоке страны в составе батальона «Азов».
Все они обвиняются ГСУ СКР в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды (п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Само дело было возбуждено еще 6 сентября 2007 года после размещения в интернете видеозаписи убийства двух мужчин. Первому отрезали голову, а второго убили выстрелом в затылок. Одну из жертв, приехавшего в Москву на заработки уроженца Дагестана Шамиля Удаманова, родственники опознали по видеокадрам. Личность второй жертвы, предположительно, выходца из Средней Азии, так и не была установлена. В 2017 году расследование уголовного дела приостановили в связи с отсутствием лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.
Однако, как пояснил «Ъ» адвокат Александр Тимошенко, защищающий Алексея Гудилина, в феврале 2020 года отбывавший срок за разжигание розни и нападения на граждан Максим Марцинкевич, неожиданно признавшись в убийстве 2007 года, начал давать показания сотрудникам СКР и оперативникам.
При этом Тесак, предположительно, рассказал, кто помимо него участвовал в казни. В том же месяце производство по делу было возобновлено. Кроме того, благодаря другим явкам с повинной Тесака (всего их было девять) были раскрыты еще два резонансных преступления 2003 года. В одном случае в Москве националисты отрезали головы двум гостям столицы, после чего отправили в СМИ сообщения с требованием закрыть границы со среднеазиатскими республиками. Еще одно двойное убийство было совершено под Смоленском.
Тесак, которого хотели этапировать в Москву, по официальной версии, покончил с собой в сентябре 2020 года в камере СИЗО № 3 Челябинска. При этом в материалах дела говорится, что его показания подтвердили как минимум два фигуранта расследования, Кайль и Хотулев, рассказавшие детали происшедшего. Последний в декабре 2020 года, когда у него дома проводился обыск, добровольно выдал ружье, использованное для совершения инкриминируемого ему деяния. Данное ружье, отмечала защита, просившая перевести националиста под домашний арест (ей было отказано), «не было уничтожено за 17 лет, что указывает на отсутствие у Хотулева умысла» на противодействие следствию.
Благодаря показаниям фигурантов были найдены тела жертв.
При этом адвокаты, опрошенные «Ъ», затруднились сказать, сколько всего в деле эпизодов, сославшись на то, что еще не знакомились с его материалами. В ГСУ СКР, по словам защитников, им сообщили, что переход к данной стадии осложнен карантинными мерами в СИЗО, где содержатся обвиняемые.
На свободу же никого из них Басманный и Московский городской суды не отпустили, хотя у большинства фигурантов были положительные характеристики и даже определенные заслуги. Так, один из них в период пандемии коронавируса был волонтером, за что его отметили грамотой правительства Москвы. К тому же, убеждены фигуранты и их представители, судить их по большому счету не за что, так как по всем инкриминируемым им эпизодам вышли сроки давности. Впрочем, по закону вопрос со сроками решается судом при рассмотрении дела по существу.
В свою очередь, адвокат семьи Максима Марцинкевича Алексей Михальчик выразил «Ъ» удивление тем, что самого Тесака не оказалось в данном уголовном деле:
Судя по тем обстоятельствам, которые описываются в данном деле, в отношении Максима также должно проводиться расследование. Однако, насколько нам известно, уголовное дело по ст. 105 УК в отношении него не возбуждалось и не прекращалось. В любом случае мы были против его прекращения и собирались настаивать на том, чтобы в его отношении было проведено судебное следствие, чтобы мы могли доказать его невиновность.
Защита также неоднократно обжаловала в судах выводы следствия о том, что Тесак добровольно дал показания (в интернет выложены куски соответствующей видеозаписи) и так же добровольно ушел из жизни, полагая, что Марцинкевич мог быть убит, после того как его заставили оговорить себя и других. Точка в этом споре, по словам Михальчика, еще не поставлена.
Алексей Соковнин, Николай Сергеев