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07:54 (мск), источник: Известия

Четверо россиян найдены мертвыми в сауне отеля в Албании

Четверо российских туристов найдены мертвыми в отеле на западе Албании. Об этом 16 октября сообщает портал Albanian Daily News со ссылкой на полицию республики.

По данным правоохранителей, тела россиян были обнаружены вечером в пятницу в сауне отеля в городе Керрет в провинции Кавая. Предположительно, они задохнулись.

Погибшим было от 31 до 58 лет. Все они приехали в Албанию в отпуск.

Российское посольство в Тиране уже проинформировано о случившемся.

Албанские власти пообещали сообщить более подробную информацию в субботу.

В апреле в турецкой провинции Анталья в номере отеля был найден мертвым 36-летний российский турист Ленар Шайхутдинов. Его в ванной комнате обнаружил друг, с которым он на день остановится в заведении.

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