Четверо россиян найдены мертвыми в сауне отеля в Албании

По данным правоохранителей, тела россиян были обнаружены вечером в пятницу в сауне отеля в городе Керрет в провинции Кавая. Предположительно, они задохнулись.
Погибшим было от 31 до 58 лет. Все они приехали в Албанию в отпуск.
Российское посольство в Тиране уже проинформировано о случившемся.
Албанские власти пообещали сообщить более подробную информацию в субботу.
В апреле в турецкой провинции Анталья в номере отеля был найден мертвым 36-летний российский турист Ленар Шайхутдинов. Его в ванной комнате обнаружил друг, с которым он на день остановится в заведении.
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