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20:38 (мск), источник: BBC News Русская служба

Британия: полиция считает убийство депутата терактом и проверяет охрану парламентариев

Британская полиция считает убийство депутата парламента сэра Дэвида Эмесса терактом. Он был зарезан в пятницу во время встречи с избирателями в церкви города Ли-он-Си в графстве Эссекс.

Источник: PA MEDIA

Подозреваемый, 25-летний британец сомалийского происхождения, был задержан и находится под стражей в Эссексе. Сейчас правоохранители проводят обыски по двум адресам в Лондоне.

Столичная полиция считает, что убийца действовал в одиночку. В качестве возможного мотива называется приверженность радикальной исламистской идеологии.

Сэр Дэвид Эмесс впервые был избран в парламент в 1983 году. Католик и консерватор, он боролся против абортов и отстаивал права животных. У него осталась жена и пятеро детей.

Лидер оппозиции сэр Кир Стармер и премьер-министр Борис Джонсон возложили цветы на место убийства | Источник: GETTY IMAGES
Это второе убийство члена британского парламента за последние пять лет.

В 2016 году депутат от лейбористской партии Джо Кокс была убита возле библиотеки, где она должна была встретиться с избирателями.

В субботу премьер-министр Борис Джонсон и лидер оппозиционной лейбористской партии сэр Кир Стармер возложили цветы к месту убийства Эмесса.

«Мы потеряли сегодня государственного служащего и горячо любимого друга и коллегу», — сказал Джонсон после известий о смерти Эмесса.

Стармер назвал пятницу темным и шокирующим днем.

Память депутата также почтили министр внутренних дел Прити Пател и спикер Палаты общин сэр Линдси Хойл.

Новость
Депутат британского парламента Дэвид Эмесс убит на встрече с избирателями. Полиция считает убийство терактом

Пател дала распоряжение полиции немедленно проверить безопасность депутатов. Она, однако, отвергла предложения прекратить очные встречи законодателей с избирателями.

«Мы продолжим [работать], мы живем в открытом обществе, в демократии. Ни один человек и никакие мотивы не смогут запугать нас и заставить перестать работать», — сказал Пател. Она также является депутатом.

Спикер Палаты общин Хойл в интервью Би-би-си сказал, что после убийства полиция связывается со всеми депутатами и обсуждает вопросы их безопасности.

Он добавил, что несмотря на трагическую новость, встретился со своими избирателями в пятницу вечером.

Однако депутат от консервативной партии Тобиас Элвуд заявил, что предпочел бы временно прекратить очные встречи и советовал бы коллегам общаться с избирателями через Zoom.

В 2017 году Элвуд пришел на помощь полицейскому, которого пырнул ножом террорист недалеко от здания парламента.

Местные жители ставят свечки за сэра Дэвида. | Источник: GETTY IMAGES
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