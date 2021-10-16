17:09 (мск), источник: ТАСС
В Екатеринбурге 16 человек погибли от отравления метанолом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/ — Спирт разливали на Ботаническом рынке.
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В Екатеринбурге в результате отравления спиртом с содержанием метанола погибли 16 человек.
Незаконный розлив происходил на одном из рынков города, сообщил ТАСС координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев в субботу.
«В Екатеринбурге 16 человек [погибли от отравления метанолом]. Предприниматель, который работал — его уже задержали — на рынке Ботаническом, Патриса Лумумбы, 4, реализовывал спирт на розлив», — сказал он.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили ТАСС, что прокомментируют ситуацию позднее. Пресс-служба регионального Минздрава отметила, что информации о происшествии им не поступало.
Также ТАСС направил запросы в другие ведомства, в том числе силовые структуры.
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