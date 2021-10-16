Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Подход к расчету стоимости кредита поменяют в 2022-м Какие меры ЦБ предложил включить в готовящийся законопроект
Фоторепортажи
9Коварная еда: какие продукты еще больше разжигают аппетит
19Названы победители Wildlife Photographer of the Year
19:34 (мск), источник: Телеканал 360°

Жертвами отравления паленым алкоголем в Екатеринбурге стали 18 человек — СК

Жертвами употребления метанола в Екатеринбурге стали 18 человек. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

По данному факту следователи завели уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

По версии следствия, с 7 по 14 октября 2021 года в Чкаловском районе Екатеринбурга несколько человек продали местным жителям спиртосодержащую жидкость, представляющую опасность для жизни и здоровья. После употребления этой жидкости погибли 18 человек.

Следователи уже осмотрели место происшествия, провели обыски, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы.

Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель областного следственного управления СК России Александр Шульга.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД сообщило, что по уголовному делу о гибели 18 человек после употребления метилового спирта задержали двух подозреваемых.

Прокуратура Свердловской области объявила, что проведет внеплановые проверки всех рыночных комплексов Екатеринбурга.

Дамир Матюхин

 Пассажирский трап въехал в терминал D в Шереметьево
Встреча «Рубина» и «Локомотива» закончилась вничью
В Госдуме рассказали о работе по борьбе с бедностью граждан
Врачи назвали снижающие смертность от COVID-19 лекарства
Экипаж МКС разбудила сирена
В России на 41% снизилось количество заявок на ипотеку
По показаниям Тесака его соратников обвинили в серии убийств
Банки могут обязать отказаться от скрытых услуг
Здоровье
Биолог описала худший вариант развития пандемии коронавируса Согласно ее прогнозу, даже без вакцин генетическая структура человечества изменится за два-три поколения.
Hi-Tech
«Игру в кальмара» перенесли в Россию (видео) Вместо зловещей куклы — матрешка, а вокруг панельные дома
Авто
Как защитить колеса от воровства? В межсезонье увеличивается спрос на новую резину, а также на подержанные диски, чем и пользуются злоумышленники. Краденные колеса быстро находят покупателей.
Кино
Раскрыты подробности работы Пересильд и Шипенко на орбите Земли «Киноэкипаж» отснял большую часть материалов фильма «Вызов» на МКС
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Gnezdo.ru
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Богатырев впервые показал сына от Арнтгольц
СМИ узнали, что произошло с сестрами Арнтгольц
Раскрылась правда о свадьбе Катерины Шпицы
Леди
Подольская устроила фотосессию в колготках и с огромным бантом Подписчики раскритиковали образ звезды.
Дом
Как выглядит квартира в одной из высоток «Москва-Сити»
6 ошибок в выборе постельного белья, которые навредят интерьеру
10 крутых товаров для фанатов сериала «Игра в кальмара»
7 интерьеров, где открытое хранение книг стало изюминкой
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь