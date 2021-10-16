19:34 (мск), источник: Телеканал 360°
Жертвами отравления паленым алкоголем в Екатеринбурге стали 18 человек — СК
Жертвами употребления метанола в Екатеринбурге стали 18 человек. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
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По данному факту следователи завели уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».
По версии следствия, с 7 по 14 октября 2021 года в Чкаловском районе Екатеринбурга несколько человек продали местным жителям спиртосодержащую жидкость, представляющую опасность для жизни и здоровья. После употребления этой жидкости погибли 18 человек.
Следователи уже осмотрели место происшествия, провели обыски, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы.
Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель областного следственного управления СК России Александр Шульга.
Прокуратура Свердловской области объявила, что проведет внеплановые проверки всех рыночных комплексов Екатеринбурга.
Дамир Матюхин