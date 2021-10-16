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23:41 (мск), источник: ТАСС

Россиянка подала иск к распорядителям имущества Эпштейна

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Гражданка России подала в суд на распорядителей имущества финансиста Джеффри Эпштейна, обвинив того в насильственных действиях сексуального характера. Иск от имени россиянки и ряда других лиц зарегистрирован 14 октября в суде Южного округа штата Нью-Йорк. При этом истец значится в документах под псевдонимом.

Эпштейн, согласно материалам дела, с 2017 года заманивал проживавшую тогда в Москве девушку под предлогом содействия в карьере в свои дома в Париже, во Флориде и на Американских Виргинских островах, где неоднократно подвергал ее насилию. Истец обвиняет помощницу финансиста Лесли Грофф в том, что она способствовала организации поездок, в том числе покупала билеты и назначала встречи.

При этом утверждается, что девушка была не единственной уроженкой России или стран Европы, с кем Эпштейн вел себя неподобающе. «Он обманным путем заманил десятки и десятки женщин из России и других стран Европы, <…> обещая карьерные возможности», — говорится в документе.

Финансист был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002—2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет.

В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его, как установило следствие, самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

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