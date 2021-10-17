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00:42 (мск), источник: Смотрим

Из Кабо-Верде экстрадирован венесуэльский дипломат

Задержанный по запросу США в 2020 году в Кабо-Верде венесуэльский дипломат Алекс Сааб экстрадирован властями страны в Соединенные Штаты, где он предстанет перед судом штата Флорида.

Источник: РИА "Новости"

В 2019 году Алекс Сааб был включен в санкционный список США как организатор коррупционной сети в интересах президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спустя год он был задержан в Кабо-Верде, где самолет, на котором дипломат летел в Иран, приземлился для дозаправки, передает ТАСС.

Конституционный суд Кабо-Верде поддержал экстрадицию Сааба в США, отклонив апелляцию его адвокатов. Защита настаивала, что выдача обладающего дипломатическим статусом Алекса Сааба в США является нарушением Венской конвенции. Кроме того, между США и Кабо-Верде нет двустороннего договора об экстрадиции.

Правительство Венесуэлы требовало от Кабо-Верде освободить Сааба, заявляя, что тот занимает должность спецпосланника Каракаса в Африканском союзе. Как сообщают колумбийские СМИ, Алекс Сааб может располагать информацией о тайных соглашениях правительства Венесуэлы с Турцией, Ираном и Россией.

В МИД РФ ситуацию вокруг задержания в Кабо-Верде венесуэльского дипломата называли «вопиющей». Как отмечали в российском внешнеполитическом ведомстве, в Вашингтоне решили «выйти на новый уровень», создав пагубный прецедент экстрадиции обладающего дипломатическим статусом уполномоченного лица.

Как сообщалось, новым послом России в Кабо-Верде назначена Наталья Поклонская. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении «испортить ей жизнь» в случае назначения ее послом. В МИД Кабо-Верде заверили, что республика не выдаст Украине нового посла России. Как сообщил источник во внешнеполитическом ведомстве Кабо-Верде, на это у Киева нет никаких шансов. При этом он подтвердил, что Украина связывалась с властями Кабо-Верде по поводу Натальи Поклонской.

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