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16:54 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Гаити похитили американских миссионеров

Группа американских миссионеров и членов их семей, включая детей, похищена вооруженной бандой недалеко от Порт-о-Пренса в Гаити.

Источник: AFP VIA GETTY IMAGES

Подробностей о произошедшем пока немного, однако чиновники в США уже сообщили, что следят за сообщениями.

Газета New York Times со ссылкой на местные власти сообщает, что миссионеры были похищены из автобуса, который направлялся в аэропорт. Часть группы должна была улететь назад в США, а часть — направиться в другую часть Гаити.

Похищение произошло между 8 и 10 утра в субботу, по разным данным, в заложниках оказались от 15 до 17 человек.

По данным издания Washington Post, один из похищенных американцев смог отправить сообщение через WhatsApp, где говорилось: «Пожалуйста, молитесь за нас. Нас держат в заложниках, они похитили нашего водителя».

Вооруженные банды на протяжении многих лет контролируют беднейшие районы столицы Гаити, их влияние расширяется.

Более 600 похищений были зарегистрированы за первые три квартала 2021 года, за тот же период прошлого года произошло 231 похищение.

Уровень насилия в стране возрос после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза в июле и землетрясения в августе, в результате которого погибли более 2 тысяч человек.

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