19:10 (мск), источник: Известия
Завирусилось: почему Россия бьет новые рекорды заболеваемости COVID-19
Когда число заражений пойдет на спад.
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Четыре дня подряд в России обновляются рекорды по заболеваемости коронавирусом. По данным на утро воскресенья, за последние сутки инфицированы 34 303 человека, умерли 997. Больше всего заболевших — в Москве и области, в Санкт-Петербурге, Самарской и Нижегородской областях. Заболеваемость пойдет на спад с достижением достаточного уровня коллективного иммунитета, говорят медики, призывая вакцинироваться.
Число заболевших в России за сутки вновь побило рекорд с начала пандемии: в воскресенье оперштаб по борьбе с COVID-19 объявил о 34 303 новых случаях коронавируса. По сравнению с субботой показатель увеличился более чем на 1 тыс. При этом смертность снизилась, но незначительно: 997 летальных исходов против 1002 накануне. Больше всего заражений COVID-19 зарегистрировали в Москве — 6740, в Санкт-Петербурге — 3323, в Подмосковье — 2759. Следующими в антирейтинге идут Самарская и Нижегородская области, где зафиксировано 896 и 711 новых случаев соответственно. В популярном у туристов Крыму обновился суточный максимум заражений — выявлено 586 новых больных.
Завотделением реанимации ковидного госпиталя в АТЦ «Москва» Елене Калединой не нужны официальные отчеты и цифры: она видит, что пациентов с каждым днем становится все больше:
Это иллюзия, что болеют, в том числе тяжело, только пожилые пациенты с сопутствующими заболеваниями. Это не так, молодые люди поступают тоже.
В Иркутске областную больницу перепрофилируют под лечение людей с коронавирусом. Среди пациентов есть и дети. По словам главного врача больницы Петра Дудина, болеют люди всех возрастов — от новорожденных до стариков.
55-летний екатеринбуржец Иннокентий Шеремет вел видеодневник из красной зоны.
— Я дважды терял сознание, в итоге очнулся в больничном туалете с разбитой головой. Чувствую себя раздавленным, даже встать с кровати — подвиг, — рассказал он.
В тульской маршрутке скептически настроенных к соблюдению мер антиковидной безопасности — половина. Просьбы носить маски большинство пропускают мимо ушей.
— Мне 84, жить надоело, поэтому маску не ношу. Все не носят, и я не ношу, — сказала одна из пассажирок.
Похожая ситуация и в столичной подземке, а также других объектах транспорта, заметил корреспондент «Известий».
Портал «Стопкоронавирус.рф» разместил тепловую карту заболеваемости. По ней видно, в каких регионах РФ ситуация с коронавирусом наиболее напряженная. Также добавились счетчик вакцинации и информация об уровне коллективного иммунитета. По последним доступным данным (на 15 октября), полную вакцинацию прошли свыше 47,5 млн россиян — около трети населения. Коллективный иммунитет против COVID-19 не выработан: пока что защищенных 45%.
Врачи в один голос твердят, что уровень вакцинации недостаточный. Но прививочные пункты, куда летом выстраивались очереди, во многих городах сейчас опустели. Есть вакцина в достаточном количестве, хватает медиков, очередей нигде нет, но люди показывают какой-то совершенно непонятный фатализм, недоумевает доктор медицинских наук врач-инфекционист Николай Малышев.
— А если бы вдруг снова появилась оспа? Она мчится, как ураган, и убивает 35% населения, а остальных калечит и уродует, — привел пример важности прививки старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН, доктор биологических наук Александр Чепурнов.
По мнению вирусолога, доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна, подъем заболеваемости в России в условиях медленной вакцинации может продолжиться:
Вряд ли число новых случаев COVID-19 будет расти все время. Скорее всего, мы стабилизируемся на какой-то отметке. Но на высоком уровне заболеваемость останется надолго. Причина — в недостаточном соблюдении санитарных правил и медленной вакцинации.
Анатолий Альтштейн прогнозирует, что зимой заболеваемость будет показывать высокие значения и приведет к большим жертвам, если россияне не станут прививаться активнее. Вирусолог напомнил, что штамм «Дельта», получивший в России наибольшее распространение, считается более заразным и ассоциируется с высокой летальностью.
На фоне роста числа инфицированных региональные власти возвращают QR-коды и другие ограничения. В основном это касается работы фуд-кортов, торговых центров, гостиниц, кинотеатров, проведения массовых мероприятий.
Среди последних меры ввела Свердловская область, где с 25 октября понадобится QR-код для посещения музеев, библиотек, выставочных центров, объектов физкультуры и спорта. С 8 ноября без кода не обойтись при посещении театров и филармоний, концертных площадок, кинотеатров и кинозалов, дворцов и домов культуры, салонов красоты, санаториев и баз отдыха. Правительство Красноярского края также планирует с 1 ноября ввести QR-коды для посещения культурно-досуговых заведений и спортивных мероприятий.
Анастасия Платонова