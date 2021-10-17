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20:42 (мск), источник: РБК

Полиция проверит версию об отравлении россиян в Албании хлором

Служащий отеля дал показания о том, что россияне попросили воспользоваться внутренним бассейном, который до этого был закрыт. Полиция предположила, что работник мог использовать слишком много хлора при чистке и туристы отравились.

Источник: AFP 2021

Полиция Албании проверяет версию, согласно которой четверо россиян, тела которых накануне нашли в одном из отелей, могли отравиться парами хлора. Об этом сообщает Albanian Daily News.

Сотрудник отеля заявил представителям полиции, что россияне хотели поплавать в бассейне при гостинице, который был закрыт в течение нескольких дней. «В пятницу я чистил его с хлором, чтобы отдыхающие могли им воспользоваться», — сказал он.

Полиция предположила, что работник использовал слишком много чистящего средства, из-за чего туристы задохнулись. Эксперты взяли пробы воды из бассейна.

Как заявили в полиции, тела четырех россиян 31, 37, 58 и 60 лет были найдены поздно вечером в пятницу, 15 октября, в сауне отеля в деревне Керрет недалеко от Адриатического моря.

По данным Albanian Daily News, речь идет о пятизвездочном отеле Gloria Palace, причиной смерти, по предварительной информации, стало удушье.

Как заявили следователи, российские туристы находились в сауне дольше, чем разрешено. Работала ли в сауне система вентиляции, а также употребляли ли они алкоголь, неизвестно.

Один из администраторов отеля сообщил изданию, что россияне прибыли в гостиницу за час до ЧП, приведшего к их гибели. После того как они зашли в сауну, он несколько раз звонил туристам, чтобы сообщить, что их напитки и фрукты готовы. «После того как никто не ответил, я вошел в сауну и увидел их. Один лежал на шезлонге, еще двое — на скамейке, четвертый находился около бассейна, его ноги были в воде. Они все задохнулись», — рассказывал он.

Полиция допросила постояльцев отеля. Российское посольство пообещало выяснить обстоятельства произошедшего.

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