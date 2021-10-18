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07:54 (мск), источник: РБК

В Пермском крае подросток открыл стрельбу в школе

Стрельба произошла в школе поселка Сарс на юге Пермского края. По данным полиции, шестиклассник выстрелил два раза — в потолок и стену, пострадавших нет.

В одной из школ Пермского края произошла стрельба, сообщили источники ТАСС и РЕН ТВ.

По их информации, огонь открыл один из учеников, он задержан. В результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошел в поселке Сарс на юге Пермского края. Стрелявшим оказался 12-летний шестиклассник, сообщил РЕН ТВ.

Ученик успел два раза выстрелить из карабина «Сайга», после чего его задержали, рассказали источники телеканала и «Интерфакса». Собеседник ТАСС сообщил, что школьник выстрелил один раз — в потолок. Во время случившегося в здании была только вахтерша, она не пострадала, говорит источник агентства.

Позже в региональном главке МВД подтвердили информацию о случившемся. По данным ведомства, шестиклассник выстрелил дважды — в стену и потолок, пострадавших нет. Подростка задержали, полиция выясняет, почему он открыл стрельбу и где достал оружие.

Во время стрельбы ученик выкрикивал фразу «В меня вселился Бог!», сообщили собеседники Telegram-канала Baza. По его информации, школьника успокоила директор, которая вышла из кабинета и уговорила мальчика зайти к себе. После задержания ученик признался, что пришел в школу с оружием, чтобы «расправиться с одной конкретной девочкой, которая его сильно обижала», пишет Baza.

Источники Telegram-канала также отметили, что стрельба произошла ранним утром, еще до начала уроков, когда в школе было мало детей. По их информации, шестиклассник украл «Сайгу» у отца.

В мае стрельба произошла в казанской гимназии. Ее устроил бывший ученик, 19-летний Ильназ Галявиев. Погибли семь школьников и двое взрослых.

У Галявиева было разрешение на владение оружием, законно купленное ружье и боеприпасы. Во время допроса он заявил, что всех ненавидит, «осознал себя богом» и в нем «начал пробуждаться монстр». После случившегося власти начали работу над ужесточением оборота оружия.

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