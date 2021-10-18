СК возбудил уголовное дело после стрельбы в пермской школе

Речь идет о признаках преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ («халатность») и ч. 1 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Сообщение о выстрелах в школе поселка Сарс Октябрьского городского округа Пермского края поступило в ведомство утром в понедельник.
«На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа в составе и.о. руководителя Октябрьского межрайонного следственного отдела и следователя, а также оперативных сотрудников ОМВД России по Октябрьскому городскому округу», — добавили в СК.
Как было установлено, огнестрельное оружие принес в школу 12-летний школьник. Он в присутствии нескольких подростков выстрелил в стену и стеклопластиковую дверь.
От осколков стекла ранен 11-летний школьник. У пострадавшего резаная рана ноги.
Следствие изучает мотивы действий несовершеннолетнего правонарушителя, а также обстоятельства, при которых он получил доступ к оружию.
«Будут исследованы условия хранения оружия, дана оценка своевременности и качеству его проверки соответствующими контролирующими органами. Исследуются вопросы качества охраны образовательного учреждения, будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц, допустивших факт перемещения вооруженного школьника по территории учебного заведения», — добавили в ведомстве.
Расследование взято следственным управлением на особый контроль.
Как сообщалось ранее в понедельник, шестиклассник, открывший стрельбу в школе, решил выместить злость на одноклассниках и учителях. Привлечение к уголовной ответственности ему не грозит, так как он не достиг соответствующего возраста.
20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в здании пермского вуза. В результате шесть человек погибли, еще 43 пострадали. При задержании злоумышленник открыл огонь по полицейским, но был ранен в ответ. Медикам пришлось ампутировать ему часть голени. 24 сентября стрелявший пришел в сознание. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время обвиняемый арестован.