11:29 (мск), источник: РБК
Суд приговорил «тулунского маньяка» к 24 годам колонии
В деле «тулунского маньяка» более 100 томов. Его обвинили в десятках изнасилований и двух убийствах. Дело не могли раскрыть почти 30 лет.
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Иркутский областной суд приговорил «тулунского маньяка» Павла Шувалова к 24 годам колонии строго режима, сообщается на сайте суда.
Суд признал Шувалова виновным в ряде изнасилований и насильственных действий сексуального характера, а также убийстве женщин, сопряженных с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера. Мужчине назначили наказание в виде 24 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год и 10 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как сообщал СК, Шувалова подозревали и в более ранних преступлениях. В ведомстве предполагали, что мужчина мог совершать их с 1992 года.
Шувалов действовал по одной схеме — угрожая ножом отводил женщин в безлюдные места и насиловал. Раскрыть преступления не могли почти 30 лет. О злоумышленнике был минимум информации: жертвы делились только обрывочными воспоминаниями и зачастую их показания противоречили друг другу, а среди примет возможного преступника были только усы, коричневая кепка и запах солярки от одежды. Следователи проверяли в первую очередь водителей грузовиков, работников котельных или угольных разрезов. Кроме того, они допросили более 5 тыс. свидетелей и обработали свыше 15 тыс. образцов генетического материала.
Впоследствии эти проверки и позволили установить подозреваемого. Им оказался местный житель Павел Шувалов, бульдозерист, работавший в угольном разрезе, сообщали «Известия». Мужчину задержали в январе 2019 года.
По версии следствия, он совершил десятки изнасилований и убил двух жертв, которые оказали сильное сопротивление. Большинство пострадавших Шувалов отпускал, перед этим нередко заглядывал в их документы, узнавал адрес — обещал расправиться, если попробуют обратиться в полицию, пишет издание.